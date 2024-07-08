طارق عرابي



شهد الأسبوع الماضي قيام 26 جهة ومؤسسة حكومية بطرح نحو 294 مناقصة وممارسة، وذلك خلال الفترة من 30 يونيو حتى 4 يوليو الجاري.



وبحسب البيانات التي حصلت عليها «الأنباء»، فإن 6 جهات حكومية هي الجهاز المركزي للمناقصات العامة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، شركة إدارة المرافق العمومية، شركة صناعة الكيماويات البترولية، وزارة الدفاع والمؤسسة العامة للرعاية السكنية قامت بطرح 40 مناقصة، من بينها 11 مناقصة تتعلق بقطاع البناء، 9 مناقصات خاصة بالكهرباء والميكانيك، 6 مناقصات لقطاعات مختلفة، 4 مناقصات للنفط والغاز، 4 مناقصات لتكنولوجيا المعلومات، 2 مناقصة للمحركات والمركبات، 2 مناقصة للقوى العاملة، مناقصة لإدارة النفايات، ومناقصة للغذاء والمواد الاستهلاكية.



الممارسات



أما على صعيد الممارسات الحكومية فقد أظهرت البيانات أن الممارسات المطروحة خلال الفترة نفسها بلغ عددها الإجمالي 254 ممارسة، حيث قامت كل من وزارة الصحة العامة، وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، جامعة الكويت، بنك الائتمان الكويتي، شركة البترول الوطنية الكويتية، ديوان المحاسبة، وزارة الدفاع، الهيئة العامة للرياضة، مؤسسة البترول الكويتية، وزارة الداخلية، وزارة المالية، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، بيت الزكاة، جهاز حماية المنافسة، معهد الكويت للأبحاث العلمية، وزارة النفط، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، شركة إدارة المرافق العمومية، الهيئة العامة للعناية بطباعة القرآن الكريم، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، قامت بطرح مجموعة من الممارسات كل على حسب تخصصه واحتياجاته.



وتنوعت الممارسات الحكومية المطروحة في عدد من المجالات، حيث بلغ عدد ممارسات المعدات الطبية 109 ممارسات، الكهرباء والميكانيك 50 ممارسة، تكنولوجيا المعلومات 27 ممارسة، المستحضرات الصيدلانية 18 ممارسة، البناء 9 ممارسات، النفط والغاز 8 ممارسات، الطباعة 5 ممارسات، إدارة النفايات والتنظيف ممارستان، الغذاء والمواد الاستهلاكية ممارستان، المحركات والمركبات ممارستان، الخدمات اللوجستية ممارسة واحدة، القوى العاملة ممارسة واحدة، التسويق ممارسة واحدة، ممارسات أخرى 19.