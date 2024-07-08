علي إبراهيم



أظهرت بيانات اطلعت عيها «الأنباء» أن الجهاز المركزي للمناقصات العامة وافق على ترسية 9 عقود في القطاع النفطي بقيمة إجمالية تتجاوز 260 مليون دينار.



وتفصيليا، وافق الجهاز المركزي للمناقصات العامة على ترسية مناقصة أنابيب في جنوب وشرق الكويت لمدة 3 سنوات على إحدى الشركات بنحو 23.662 مليون دينار، وكذلك ترسية مناقصة توريد أنابيب تدفق في شمال الكويت لمدة 3 سنوات على إحدى الشركات بـ 30.13 مليون دينار.



ووافق الجهاز على ترسية مناقصة انشاء شبكة توزيع الكهرباء للمضخات الكهربائية المغمورة المرتبطة بمحطة كهرباء فرعية في جنوب وشرق الكويت على إحدى الشركات بـ 36.18 مليون دينار، وترسية مناقصة انشاء شبكة توزيع الكهرباء للمضخات الكهربائية المغمورة المرتبطة بمحطة كهرباء فرعية في شرق الكويت على إحدى الشركات بـ 43.77 مليون دينار.



وأقر الجهاز بالموافقة على ترسية مناقصة شبكة توزيع الكهرباء للمضخات الكهربائية المغمورة في شمال الكويت المرحلة الثانية وانشاء مبنى الحلول الذكية شمال الكويت على إحدى الشركات بـ 44.76 مليون دينار، وترسية مناقصة استئجار مركبات نقل جماعي على إحدى الشركات بـ 13.43 مليون دينار.



ووافق الجهاز على ترسية مناقصة استبدال نظام الهواء المضغوط الخاص بالآلات الدقيقة ولنظام هواء المنشأة في مراكز التجميع بجنوب الكويت على إحدى الشركات بـ 9.4 ملايين دينار، وترسية مناقصة خدمات صيانة لمرافق الانتاج في مناطق شرق الكويت على إحدى الشركات بـ 41.8 مليون دينار، ومناقصة انشاء محطات الاستقبال الرئيسية في مناطق جنوب وشرق الكويت بـ 17.7 مليون دينار.