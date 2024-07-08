

القاهرة - ناهد إمام



أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار 271 ألفا و226 قرار علاج على نفقة الدولة، بتكلفة إجمالية بلغت 1.617 مليار جنيه، وذلك خلال شهر يونيو الماضي.



وأوضح د.حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن إجمالي المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة الصادرة، بلغ 263 ألفا و531 مواطنا. وأضاف أنه تمت مناظرة 387 حالة عن طريق تقنية الـ «فيديو كونفرانس»، وذلك لتسهيل الإجراءات الطبية الخاصة بإصدار قرارات علاج المرضى، دون الحاجة إلى الحضور لمقر الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة ودون تحمل المريض أي مشقة. وقال إنه في إطار إستراتيجية وزارة الصحة ودورها في رعاية ذوي الهمم من طالبي بطاقة الخدمات المتكاملة، تمت مناظرة وتوقيع الكشف الطبي على 19 ألفا و942 من طالبي الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، خلال شهر يونيو الماضي، مشيرا إلى زيادة عدد لجان الكشف الطبي على ذوي الاحتياجات الخاصة إلى 511 لجنة طبية على مستوى محافظات الجمهورية.