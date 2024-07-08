قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن توجيه دعوة إلى الرئيس السوري بشار الأسد لزيارة تركيا «قد تكون في أي لحظة»، لإعادة العلاقات التركية ـ السورية إلى ما كانت عليه في الماضي.



وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول أمس: «وصلنا الآن إلى مرحلة بحيث انه بمجرد اتخاذ بشار الأسد خطوة لتحسين العلاقات مع تركيا، فسوف نبادر بالاستجابة بشكل مناسب».



وأوضح أردوغان أن لقاء بشار الأسد سيكون بناء على وساطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني. وتابع: «السيد بوتين لديه نهج للاجتماع مع الأسد في تركيا. ورئيس الوزراء العراقي لديه نهج. نحن نتحدث عن الوساطة، فما المانع من التحدث مباشرة مع جارنا؟» وتأتي تصريحات أردوغان الجديدة في إطار تخفيف حدة اللهجة بين الجانبين، وكان قال يوم الجمعة الماضي إن بلاده مدت يد الصداقة إلى الجارة سورية وستواصل ذلك، مؤكدا وقوف بلاده إلى «جانب سورية التي تتعاضد على أساس عقد اجتماعي جديد عادل وشامل»، جاء ذلك في تصريح للصحافيين بالطائرة أثناء عودته من كازاخستان التي زارها للمشاركة في قمة شنغهاي، والتقى على هامشها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وقبل ذلك بأيام، كان الرئيس السوري أكد خلال لقائه المبعوث الخاص للرئيس الروسي ألكسندر لافرنتييف انفتاح بلاده على جميع المبادرات المرتبطة بالعلاقة بين سورية وتركيا والمستندة إلى سيادة الدولة السورية على كامل أراضيها من جهة، ومحاربة كل أشكال الإرهاب وتنظيماته من جهة أخرى.