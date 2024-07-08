أكد مسؤول في الخارجية الأميركية أن قوات بلاده لن تنسحب من سورية في المدى المنظور، مشيرا إلى أنها تتعاون مع «الإدارة الذاتية» التي اعلنها الاكراد في شمال شرق سورية، لتنفيذ أهدافها.



وقال نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى إيثان غولدريتش في لقاء أجراه مع وكالة «نورث برس» الكردية ونقلته وسائل اعلام سورية: إن واشنطن لا تخطط لسحب قواتها من سورية، مشيرا إلى أنهم يعملون مع «شركائهم المحليين» في سورية لتحقيق غاياتهم، موضحا أن هذه الغايات مرتبطة بمحاربة تنظيم «داعش» وتنفيذ



قرار 2254.



وكرر غولدريتش موقف بلاده من انتخابات بلديات «الإدارة الذاتية»، مؤكدا أن الظروف غير مواتية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في سورية.



ويأتي حديث المسؤول في الخارجية الأميركية حول مصير الوجود العسكري الأمريكي في سورية، في الوقت الذي تتحضر الولايات المتحدة الأميركية لانتخابات رئاسية، وفي هذا الصدد قال سابقا آخر سفير أميركي في سورية روبرت فورد: إذا فاز الرئيس جو بايدن في الانتخابات، أعتقد أن السياسة الحالية سوف تستمر وسيكون هناك وجود عسكري محدود خلال الولاية الثانية لإدارة بايدن وإذا ما انتصر دونالد ترامب حينها سيكون السؤال مطروحا حول ما إذا كان ستبقى قوات هناك أم لا، وفق ما نقلته قناة «الشرق».



يشار إلى أن القوات الأميركية تتمركز في قواعد عسكرية شمال شرقي سورية إلى جانب قاعدة التنف جنوب شرقي سورية، بالتعاون مع قوات سوريا الديموقراطية «قسد» الكردية والتي تعتبر الذراع العسكرية للإدارة الذاتية.