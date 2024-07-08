أعلن بنك وربة عن نجاح إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار، مما يعزز التزامه الثابت بممارسات الاستدامة وتقوية مركزه المالي بشكل ملموس، حيث يعكس هذا القرار الاستراتيجي قوة الوضع الائتماني للبنك، ويؤكد التزامه بتحقيق عوائد مجزية ومستدامة للمستثمرين، وقد حظي الإصدار بإقبال استثنائي، حيث بلغت طلبات المستثمرين 1.8 مليار دولار، أي ما يعادل تقريبا 4 أضعاف حجم الإصدار.



وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لبنك وربة شاهين الغانم: «يمثل إصدار هذه الصكوك خطوة استراتيجية مهمة في تعزيز إطار عملنا المالي، حيث يتماشى هذا الإصدار مع مبادراتنا الاستراتيجية لتعزيز المرونة المالية ويدعم جهودنا المستمرة في تحسين هيكل السيولة وتعزيز قدرتنا على مواجهة التحديات المالية، كما يعكس هذا الإصدار الثقة الكبيرة التي يوليها المستثمرون في قدرتنا على الوفاء بالتزاماتنا المالية، مما يعزز من متانة وضعنا المالي ويؤكد ريادتنا في ممارسات الحوكمة الرشيدة، وتعد هذه أول صكوك مستدامة يتم إصدارها في الكويت».



وأضاف الغانم: «نحن فخورون بأن هذا الإصدار يتوافق مع أسس الاستدامة، مما يعكس التزامنا العميق بمسؤوليتنا المصرفية واستراتيجيتنا المتكاملة لدمج معايير الاستدامة في جوانب عملياتنا المصرفية، وهذا النهج لا يجذب فقط قاعدة أوسع من المستثمرين، بل يضع أيضا معيارا للأدوات المالية المستقبلية في المنطقة، ويدفع عجلة الابتكار في الأسواق المالية».



وتابع الغانم قائلا: «إن إصدار هذه الصكوك يمثل مرحلة مهمة في مسيرة بنك وربة في مجال الاستدامة، وباعتباره أحد المصارف الرائدة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في الكويت».



وذكر الغانم أنه ولطالما تبنى البنك الاستدامة كركيزة استراتيجية أساسية، إلى جانب تزويد المتعاملين بأفضل التجارب والحلول المصرفية المتميزة. ويساهم ذلك أيضا في الجهود التي يبذلها بنك وربة في مجال الاستدامة، مشيرا إلى أن هذا الإصدار يجسد التزامنا المستمر بتقديم حلول مالية مخصصة ومبتكرة ترتبط بالحوكمة البيئية والاجتماعية والتي من شأنها أن تقود التحول العالمي نحو اقتصاد مستدام، كما يعزز هذا الإصدار التزام البنك بأن يصبح أحد البنوك الرائدة بالكويت في مجال التمويل المستدام.



وستخصص الأموال المجمعة من خلال هذا الإصدار لتمويل أو إعادة تمويل المشاريع التي تتوافق مع إطار عمل بنك وربة للاستدامة، والذي يشمل المبادرات المركزة على الطاقة المتجددة، وإدارة المياه المستدامة، ومشاريع تنمية المجتمع التي تلبي المعايير الداعمة للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسساتية.



كما يدعم هذا الإصدار متطلبات بازل للسيولة، مما يعزز مرونة سيولة البنك ويجعله أكثر قوة وكفاءة في تلبية احتياجات عملائنا وتعزيز قدرتنا على النمو المستدام. والجدير بالذكر أن بنك وربة من البنوك التي حققت نجاحات كبيرة خلال فترة وجيزة، حيث احتل مركزا رياديا في مجال الخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية للأفراد، وهو من أكثر البنوك المحلية بعدد المساهمين فيه، وهذا من أبرز المقومات التي تجعل البنك قريبا من جميع أفراد المجتمع.