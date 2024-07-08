العلي: البنك يسعى من خلال حساب كنز إلى تعزيز مستوى الوعي بأهمية تبني مفهوم الادخار واعتماد خطة مالية مدروسة منتظمة ومتوازنة

الحساب شهادة على التزام البنك بتعزيز الثقافة المالية في المجتمع ضمن إطار دعمه لحملة التوعية المصرفية والتثقيف المالي «لنكن على دراية»



أعلن بنك برقان تتويج الرابح في السحب نصف السنوي لحساب «كنز»، وذلك خلال فعالية تم تنظيمها في مول 360 بحضور الإدارة العليا. وقد تم الإعلان عن فوز محمد حسن زينل بور بجائزة نقدية قيمتها 500 ألف دينار كويتي، بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة وممثلي إدارة بنك برقان.



وشهدت الفعالية، التي قدمت فقراتها المذيعة دانة العويصي، مسابقة خصصها البنك للجمهور دعاهم فيها إلى تخمين عدد العملات المعدنية الموجودة ضمن خزنة الكنز التي وضعها أمام رواد المجمع خلال الاحتفالية ليمنحهم فرصة لدخول السحوبات على الجوائز النقدية، كما تضمن الحفل الإعلان عن أغنية كنز الجديدة «الألووو اللي غيرت حياتي» بصوت الفنان المبدع خالد المظفر، حيث حظيت الأغنية بتفاعل لافت من قبل الحضور لما تحمله من كلمات ولحن مميز إلى جانب أنها تسلط الضوء على أن حساب كنز كفيل بأن يغير حياة الفائزين.



وقد صرح يوسف العلي، مدير المنتجات وشرائح العملاء في بنك برقان: يسعدنا الإعلان اليوم عن اسم الفائز بالسحب نصف السنوي في العام الثالث لحساب كنز. بالنيابة عن أسرة البنك، أود أن أبارك للفائز محمد حسن زينل بور، فوزه بجائزة الـ 500 الف دينار، ونتمنى لكل العملاء الحاليين أن يحالفهم الحظ بالربح في السحوبات المقبلة، وخصوصا أن الجائزة الكبرى ما زالت في انتظارهم وما زلنا في انتظار مليونير برقان الثالث.



وقال إن حساب «كنز» يعتبر من أكثر حسابات الجوائز تميزا في البنك، حيث يمنح عملاءه الكثير من الفرص لربح جوائز نقدية على مدار العام، سواء عبر السحوبات الشهرية التي تمنح جائزة بقيمة 2000 دينار لـ 20 فائزا محظوظا، والجائزة نصف السنوية بقيمة 500 ألف دينار لفائز واحد، والجائزة السنوية الكبرى بقيمة 1.5 مليون دينار لفائز واحد، وتأتي هذه السحوبات متماشية مع استراتيجية البنك الهادفة إلى مكافأة عملائه بتجارب تخلق نقلة نوعية في حياتهم وتقديم تجربة مصرفية متطورة تناسب أسلوب حياتهم العصري وتلبي تطلعاتهم المالية.



وأضاف العلي: يسعى بنك برقان، من خلال حساب كنز والمزايا المبتكرة التي يوفرها، إلى تعزيز مستوى الوعي بأهمية تبني مفهوم الادخار واعتماد خطة مالية مدروسة منتظمة ومتوازنة. كما أن الحساب شهادة على التزام البنك بتعزيز الثقافة المالية في المجتمع الكويتي، في إطار دعمه المستمر لحملة التوعية المصرفية والتثقيف المالي لنكن على دراية التي أطلقها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت بالتعاون مع البنوك المحلية.



ولدخول سحوبات «كنز»، يجب على العملاء فتح حساب «كنز» مع إيداع 200 دينار كحد أدنى أو ما يعادله بالدولار الأميركي أو الجنيه الإسترليني أو اليورو. وكلما زاد العملاء من إيداعاتهم في الحساب زادت فرص فوزهم، حيث يتم احتساب فرصة واحدة عن كل 25 دينارا يتم إيداعها في الحساب.