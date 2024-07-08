أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن فوزه بجائزة «أفضل مزود للحلول العقارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024» من مجلة «كابيتال فاينانس إنترناشيونال» (CFI.co)، حيث يأتي هذا الاعتراف المميز تقديرا للخبرة العريقة والاستثنائية في المجال العقاري على مدى 50 عاما، ودليلا على مواصلة التزام KIB باستراتيجيته الشاملة والهادفة إلى التميز والابتكار وتلبية احتياجات العملاء عبر توفير أفضل مستوى من الحلول العقارية. وحصد KIB هذه الجائزة المرموقة استنادا إلى إجماع لجنة التحكيم المستقلة، وبمشاركة فريق التقييم في مجلة CFI، على اختيار البنك من بين مجموعة واسعة تضم العديد من المؤسسات المصرفية والمالية التي تم ترشيحها، وذلك نظرا لتميزه والتزامه بتوظيف خبراته في تحقيق إنجازات استثنائية في القطاع العقاري، سواء في مجال التقييم العقاري، التمويل، إدارة العقارات، الاستشارات العقارية وغيرها من الخدمات الرقمية التي ترسخ قدرته على الابتكار والتفوق في خدمة العملاء، هذا إلى جانب مواصلة البنك في تبني نهج استراتيجي يركز على أولوية العميل وتوفير حلول مخصصة ومصممة لتلبية جميع الاحتياجات العقارية لعملائه، الأفراد والشركات، على حد سواء. وأشادت اللجنة في تقييمها بمبادرة البنك إلى إطلاق خدمة KIB Aqari في السوق المحلي، باعتبارها ثورة تقنية في عالم التطبيقات التي توفر حلولا عقارية شاملة لتجربة أكثر كفاءة وسلاسة، في آن معا.



وبهذه المناسبة، قال المدير العام للإدارة العقارية جاسم العبدالهادي: منذ انطلاقته الأولى، كان KIB في صدارة المؤسسات المتخصصة بتقديم الحلول العقارية والخدمات الرقمية لكافة شرائح العملاء، ولم يدخر جهدا طوال مسيرته في تطوير إمكاناته وترسيخ مكانته المتقدمة على المستوى المحلي، وخاصة فيما يتعلق بتقديم خدمة التقييم العقاري وخدمة إدارة العقارات، مدعوما بفريق متخصص وأدوات مبتكرة ونهج ثابت.



وأضاف: نفتخر اليوم بحصد ثمار جهودنا الحثيثة وتركيزنا على مواكبة أحدث المعايير الناظمة لخدمات التقييم العقاري والتمويل وإدارة الممتلكات والاستشارات العقارية. ونرى في هذه الجائزة المرموقة انعكاسا واضحا لالتزامنا المستمر بتلبية احتياجات عملائنا المتنامية، والمساهمة في تحديد مسارات ورؤى مستدامة تتوافق مع التطور الدائم الذي يشهده عالم الحلول العقارية، وتضمن الراحة لكافة شرائح عملائنا. ويواصل KIB العمل على الارتقاء بمستوى الخدمات والمنتجات العقارية المتخصصة ليحافظ على موقعه المتقدم ودوره الأساسي في جهود التطوير والتنمية، وأشار العبدالهادي إلى أن منصة KIB Aqari تعتبر وجهة واحدة لجميع الاحتياجات العقارية، إذ يمكن للعملاء التمتع بمجموعة واسعة من الخدمات والحلول العقارية الجديدة، والتي يأتي في مقدمتها خدمة طلب التقييم العقاري التي تم إطلاقها لأول مرة في الكويت رقميا.