أجرى البنك التجاري الكويتي السحب على الجائزة نصف السنوية لحساب النجمة بقيمة نصف مليون دينار، حيث تم بث السحب، الذي نظم في «الخيران مول» على الهواء مباشرة عبر حساب البنك الرسمي، بحضور ممثلي مكتبي التدقيق العالميين «Deloitte & Touche» ـ الوزان وشركاه و«RSM ـ البزيع وشركاهم»، وممثل عن وزارة التجارة والصناعة للإشراف على آلية السحوبات.



وأوضح البنك في بيان صحافي، أنه تم تتويج حسين يونس حسين أحمد سليم بجائزة الـ 500 ألف دينار، وهي الجائزة نصف السنوية لحساب النجمة، بالإضافة إلى إعلان الرابحين الخمسة لحملة «إيداعك ذهب» وهم: عبدالرحمان مصطفى مصلح، صالح محمود ابراهيم، أنور عبدالوهاب العنزي، ياسر محروس يوسف، محمد مقبول عبدالعزيز.



وفي هذا الصدد، قال مدير عام قطاع الخدمات المصرفية للأفراد عبدالعزيز الزعابي: «يحرص التجاري دائما على مكافأة عملائه بأفضل العروض الحصرية، حيث يولي البنك اهتماما كبيرا بتنظيم مثل هذه الفعاليات المميزة للاحتفال بعملائه الفائزين في السحوبات والحملات الترويجية التي ينظمها على مدار العام».



وأوضح الزعابي أن الفعالية حظيت بحضور لافت من العملاء وزوار «الخيران مول»، حيث ان «التجاري» هو من أوائل البنوك الذي قام برعاية مثل هذه الفعالية في «الخيران مول»، وهو مجمع حديث الإنشاء، إذ يستمتع رواد المجمع بالعروض المتنوعة والأنشطة والممتعة التي ينظمها البنك، منها وصلات موسيقية ومسابقات مسلية، بالإضافة إلى توزيع الجوائز على الحضور.



وأضاف أن «التجاري» يسعى دائما للتطور من خلال خدماته المتميزة وعروضه التسويقية بهدف الوصول لأكبر شريحة من العملاء وتعريفهم بالخدمات المصرفية المتنوعة التي يقدمها، وإتاحة الفرصة أمامهم للاستفادة من العروض المجزية والمتواصلة المقدمة لهم، لافتا إلى أن البنك يحرز تقدما ملحوظا في هذا السياق من خلال ابتكاره وتطويره الدائم للخدمات المصرفية التي تلبي احتياجات عملائه وترتقي لمستوى تطلعاتهم.



وأشار إلى أنه من خلال مهرجان السحب، تم تعريف الجمهور على مميزات حساب «النجمة» والجوائز الكبيرة التي تقدم لجمهور العملاء من خلاله على مدار العام، حيث يقام السحب للفوز بجائزة أسبوعية بقيمة 5 آلاف دينار وجائزة شهرية بقيمة 20 ألف دينار، وجائزة نصف سنوية قدرها نصف مليون دينار، إضافة إلى الجائزة الكبرى التي سيقام عليها السحب في شهر يناير المقبل 2025 وهي جائزة المليون ونصف المليون دينار.