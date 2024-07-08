أعلن بنك بوبيان عن توفير باقة جديدة من الحلول والمزايا الاستثنائية لعملائه من حساب الأعمال حاملي بطاقة فيزا للخدمات المصرفية للأعمال بما يتيح إدارة العديد من معاملاتهم المصرفية بسلاسة ويسر على مدار الساعة.



وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود بوبيان المتواصلة لإثراء تجربة عملائه من المبادرين ورواد الأعمال المصرفية ومنحهم المزيد من التميز والتفرد لتشكل قيمة مضافة بين حلول وخدمات مصرفية أكثر ابتكارا وتطورا لتمكينهم من إدارة وتنمية أعمالهم بنجاح.



وقال مساعد المدير العام لإدارة مصرفية الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة في البنك زيد السعدون: يركز بوبيان دائما أن يكون دائم التواصل مع عملائه من مختلف الشرائح من خلال ما ينفرد بتقديمه من مزايا وعروض استثنائية تسهم في منحهم تجربة مصرفية تلبي احتياجاتهم ومتطلباتهم في أسرع وقت وأقل جهد وبأعلى مستويات الأمان على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.



وأضاف أن بطاقة فيزا للخدمات المصرفية للأعمال تعد إحدى الحلول المميزة لعملائنا في قطاع الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة صممت بشكل كامل ليتمكنوا من إدارة أعمالهم ومتابعتها بطريقة سهلة ومبتكرة في أي وقت ومن أي مكان لتوفر الراحة وسهولة الاستخدام والحماية، لضمان حصولهم على تجربة مصرفية متكاملة في غاية اليسر. وأوضح السعدون أن البطاقة تم تعزيزها وتحديثها بمزايا جديدة حصرية ومخصصة لهم، أهمها التمتع بخاصية الاسترداد النقدي غير المحدود بنسبة 1.5% على جميع مشترياتهم باستخدام البطاقة، على أن يحصل العميل على مكافأة بقيمة 10 دنانير في حال تم تفعيل البطاقة خلال الشهر الأول من إصدارها وإنفاق 200 دينار. وتابع: لإضفاء المزيد من المزايا للمستخدمين، يمكن إصدارها خلال السنة الأولى دون أي رسوم، على أن تجدد مجانا للسنة الثانية أيضا في حال إنفاق 2000 دينار خلال عام، مع منح العملاء فرصة الدخول إلى مختلف صالات الانتظار في العديد من المطارات في جميع أنحاء العالم. وأشار إلى أن البطاقة توفر خاصية حماية المشتريات التي تمنح العميل من الراحة والاطمئنان في كل مرة يقوم فيها بعملية شراء، وتمديد فترة الضمان للمشتريات بجانب خدمات تأمين السفر وغيرها من الخصومات الحصرية وحلول الدفع المبتكرة والمكافآت المميزة.



وأكد أن بوبيان دائما ما يهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المصرفية تجاه مستقبل أكثر إبداعا وتميزا حيث تكون راحة العميل هي الأولوية، مشيرا إلى أن هذا الاستثمار الاستراتيجي الذي يلبي الاحتياجات المتنوعة والمتقدمة لقاعدة عملائه المتنامية إنما يعزز النهج المستمر لتطوير بيئة الأعمال وتمكين رواد الأعمال المحليين لتحسين الأداء وزيادة الإنتاجية.