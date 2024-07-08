عاطف رمضان



أظهرت إحصائية صادرة عن وزارة الأشغال العامة، اطلعت عليها «الأنباء»، بشأن الشكاوى التي تعاملت معها وبلغت 2366 بلاغا تسلمتها عبر بدالة الطوارئ رقم 150 خلال شهر يونيو 2024 حيث توزعت البلاغات على المحافظات كالتالي:



- الجهراء: 370 شكوى



- الفروانية: 451 شكوى



- الأحمدي: 366 شكوى



- العاصمة: 332 شكوى



- مبارك الكبير: 143 شكوى



- حولي: 233 شكوى



كما تعاملت الوزارة مع بلاغات خاصة بقطاعات محددة، ومنها: الطرق السريعة بـ 294 شكوى، والعمليات بـ 35 شكوى، والهندسة الصحية بـ 193 شكوى، حيث تؤكد الأرقام على الجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة لضمان جودة البنية التحتية والخدمات العامة، واستجابتها السريعة لاحتياجات المواطنين والمقيمين.