التنسيق مع وزارة المالية لإزالة الشاليهات الواقعة ضمن حدود المشروع

إضافة 15 ألف م2 للأنشطة البسيطة مثل العربات المتنقلة والمعارض

بداح العنزي



تبحث اللجنة الفنية في المجلس البلدي خلال اجتماعها غدا الثلاثاء برئاسة م.منيرة الأمير تقرير البلدية بشأن مشروع واجهة الجهراء البحرية «الكورنيش» والذي يقع على الخط الساحلي شمال مدينة جابر الأحمد السكنية ويحدها شرقا محطة الدوحة الغربية وغربا محمية الجهراء التابعة للهيئة العامة للبيئة.



وتضمن الرأي الفني للبلدية التالي:



أولا: الموافقة على تخصيص الموقع الممتد بين حدود محطة الدوحة الغربية من جهة الشرق، وحدود محمية الجهراء الطبيعية من جهة الغرب والبالغة مساحته 5.794.715 م2 (خمسة ملايين وسبعمائة وأربعة وتسعون الفا وسبعمائة وخمسة عشر مترا مربعا) تقريبا حسب كروكي البلدية حتى يتم طرحه على القطاع الخاص وفق القوانين والإجراءات المتبعة بهذا الشأن لتطوير واستثمار مشروع الواجهة البحرية بالجهراء شريطة ما يلي:



- الالتزام والتقيد باشتراطات وزارات الخدمات والتنسيق معها قبل التنفيذ.



- تخويل الإدارة المختصة بالزحزحة او تعديل أبعاد او شكل او مساحة الموقع في حال تعارض الموقع مع خدمات بنية تحتية قائمة أو أي دواع تنظيمية.



- الالتزام والعمل بقوانين واشتراطات الهيئة العامة للبيئة ومراجعة الهيئة قبل وأثناء مرحلة التنفيذ للحصول على الموافقة البيئية.



- التقيد بالدراسة المرورية المعتمدة من قبل الإدارة العامة للمرور - وزارة الداخلية.



ثانيا: الموافقة على اعتماد المخطط العام التفصيلي للمشروع واعتماد المكونات والاستعمالات ومساحات البناء والمساحات التأجيرية لمشروع الواجهة البحرية بالجهراء والمقسم إلى ثلاث مناطق A وB وC حسب الكروكي والتقارير النهائية المقدمة من قبل الاستشاري المرفقة وشريطة الالتزام بما ورد وفقا لمكونات المشروع.



ثالثا: التنسيق مع وزارة المالية للعمل على إزالة الشاليهات الموجودة ضمن حدود موقع مشروع الواجهة البحرية وذلك بناء على الاشتراطات المطلوبة من قبل الهيئة العامة للبيئة.



رابعا: إضافة مساحة تعادل 15000م 2 بحيث تكفي لاستيعاب الحاجة المستقبلية للأنشطة البسيطة مثل الأنشطة الخاصة بالعربات المتنقلة والانشطة الخاصة بالمعارض والفعاليات ومكائن الخدمات ذات المردود المادي المتنوعة ويتم استغلالها بعد الحصول على ترخيص من البلدية وسيتم استخدام المساحة المطلوبة في المساحات الخضراء والممرات والمناطق المكشوفة ومواقف السيارات في المشروع والغير مستغلة تجاريا.



خامسا: إلغاء أي قرارات سابقة تتعارض مع موقع المشروع.