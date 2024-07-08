بمبادرة استباقية دشنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ممثلة بعمادة القبول والتسجيل وبالتعاون مع إدارة العلاقات العامة والإعلام حملة إعلامية توعوية لمخرجات الثانوية العامة بكيفية اختيار التخصص المناسب للالتحاق بكليات ومعاهد الهيئة للعام الدراسي 2024-2025 تحت شعار «بدايتي صح».



وقالت مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي بالهيئة سهام العنزي إن الحملة أتت رغبة وبتوجيهات من مدير عام الهيئة د.حسن الفجام وإدارة الهيئة في توعية وتثقيف خريجي الثانوية العامة وكل من يرغب في الالتحاق بكلياتها ومعاهدها، وتوعيتهم بأهمية اتخاذ القرار المناسب في اختيار التخصص الذي يلبي طموحاتهم ويحقق رغبتهم الوظيفية، مبينة أنه سيتم تعريف الطلبة وأولياء الأمور بالتخصصات والبرامج المتاحة وما تقدمه لهم لتشجعيهم على اختيار التخصص المناسب لميولهم وطموحهم لوظيفة المستقبل، من خلال الإعلانات التوعوية التي تنشر عبر الحسابات الرسمية للهيئة والمشاركة في المعارض التعريفية.



وأضافت العنزي أنه تزامنا مع انطلاق الحملة سيتم الإعلان عن فيلم تعريفي بعنوان «بالاتحاد نصنع المستحيل»، وتم اختيار هذا العنوان تعبيرا عن القوة التي تأتي من الاتحاد بين جميع أطراف المجتمع من مؤسسات وأفراد لتوطيد العلاقة التكاملية بين الأطراف والتي تعود بالنفع على الجميع وتعزز التنمية الشاملة وتحقق رؤية الكويت في تنمية التعليم وارتباطه باحتياجات سوق العمل، وسيتم عرض الفيلم عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإلكتروني والمرئي المعتمدة في الهيئة والقنوات الرسمية في الدولة.