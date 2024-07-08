عبدالعزيز الفضلي



تبدأ اليوم الأحد اختبارات الدور الثاني لصفوف المرحلة الثانوية بالعد التنازلي حيث تختتم جميعها يوم الخميس باستثناء طلبة الصف الثاني عشر علمي الذين سينهون امتحاناتهم الأربعاء باختبار الأحياء. وكشفت مصادر تربوية لـ «الأنباء» عن ان الاختبارات سارت على ما يرام وفق الخطة الموضوعة من قبل وزارة التربية والمناطق التعليمية واللجان العاملة، مشيرة إلى ان الوزارة تعمل على توفير افضل الاجواء لأبنائنا الطلبة لكي يقدموا اختباراتهم بكل اريحية ويلحقوا بزملائهم. وأوضحت المصادر انه من المتوقع ان تكون النتائج جاهزة يوم الجمعة المقبل وسيتم اعلانها على موقع الوزارة فور الانتهاء من مراجعتها والتدقيق عليها.