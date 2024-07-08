نصح مرشح الرئاسة الأميركية دونالد ترامب الرئيس جو بايدن داعيا إياه للبقاء «ذكيا ونشطا» كما كان في المناظرة والاستمرار بالسباق الرئاسي لـ«تدمير أميركا وجعل الصين عظيمة مرة أخرى».



وكتب ترامب على منصته تروث سوشيال: «ينبغي على جو بايدن المحتال أن يتجاهل منتقديه الكثر ويمضي قدما بحماسة ونشاط في حملته القوية والشاملة لإعادة انتخابه».



وأضاف: «من الضروري أن يواصل جو النعسان حملته لتدمير أميركا وجعل الصين عظيمة مرة أخرى». وتمنى ترامب ساخرا أن يبقى بايدن «ذكيا ودقيقا ونشيطا كما كان في المناظرة».



تزامن كلام ترامب مع عودة بايدن إلى مسار حملته الانتخابية أمس عازما على الصمود رغم الضغوط المتزايدة من السياسيين الديموقراطيين لحمله على التخلي عن ترشحه، وذلك قبل أن يبدأ أسبوعا صعبا يستضيف فيه قمة لحلف شمال الأطلسي في واشنطن.



ويظهر بايدن روحا قتالية أكبر في تجمعات مماثلة، كما حصل الجمعة الماضي في ويسكانسن حيث أكد بقاءه في السباق الرئاسي. وكان على حملة الرئيس الديموقراطي أن تسارع إلى احتواء مشكلة اخرى، بعدما تبين ان البيت الابيض قدم الاسئلة التي طرحت على بايدن خلال مقابلتين إذاعيتين منفصلتين مع محطتين للسود الأميركيين الجمعة الماضي.



ومن المقرر أن تقوم السيدة الأولى جيل بايدن التي تحض زوجها الرئيس على البقاء في السباق حسب الصحافة الأميركية، بحملة انتخابية اليوم في جورجيا وفلوريدا وكارولاينا الشمالية، وفق بيان صادر عن مكتبها.



لكن ضغوط النواب الديموقراطيين تتزايد، فقد دعا زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز إلى اجتماع أزمة (افتراضي) للنواب الديموقراطيين أمس لمناقشة أفضل طريقة للمضي قدما، مع عودة الكونغرس للانعقاد في الأيام المقبلة.



وسيحاول السيناتور الديموقراطي مارك وارنر تنظيم اجتماع مماثل في مجلس الشيوخ.



وسبق أن طلب أربعة نواب ديموقراطيين من بايدن الانسحاب من السباق الرئاسي في نوفمبر.



وانضمت إليهم أمس الاول نائبة خامسة هي أنجي كريغ، قائلة في بيان إنه «في غياب رد قوي من الرئيس نفسه بعد هذه المناظرة، (فهي) لا تعتقد أن الرئيس يمكنه إدارة حملة فعالة والفوز ضد دونالد ترامب».



ويجهد بايدن لتبديد الانطباع الكارثي الذي خلفته المناظرة المذكورة، وخصوصا أنه لم يوفق في احتواء تداعياتها الفورية والتي تمثلت في نداءات بالجملة عبر الصحافة دعته إلى الانسحاب، في موازاة قلق متنام على صحته الذهنية داخل صفوف حزبه.



رغم كل ذلك، يبدو فريق حملة بايدن عازما على مواصلة مهمته كأن شيئا لم يحصل، وكشف النقاب عن روزنامة انتخابية مكثفة لشهر يوليو، تحفل بمقابلات تلفزيونية وتجمعات انتخابية في جميع الولايات الرئيسية، وخصوصا في جنوب غرب الولايات المتحدة خلال المؤتمر العام للجمهوريين بين 15 و18 يوليو.