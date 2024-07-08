أمير زكي



خلصت التحقيقات مع وافد، كان قد اندلعت النيران بشقته وتسرب دخان منها إلى منزل جاره فتسبب ذلك في وفاة خمسة أشخاص اختناقا في الفروانية يوم أول من أمس، إلى توجيه تهمة القتل الخطأ إليه.



وجاء اتهام الوافد بعدما توفيت سيدة داخل شقتها وزوجها وابناهما وطفل معاق آخر عقب نقلهم إلى مستشفى الفروانية.



يشار إلى ان جميع المتوفين يقيمون في شقق مجاورة لشقة الوافد الذي نجا وأسرته.



إلىذلك، فتحت قوة الإطفاء العام تحقيقا للوقوف على ملابسات حريق مركبة رباعية على طريق الملك فهد، وسط ترجيحات بأن يكون الحريق قد نتج بفعل تماس كهربائي أو بفعل نفاد المياه في الراديتر.



من جهة اخرى، قالت قوة الإطفاء في بيان لها ان فرقا تابعة لها سيطرت صباح أمس على حريق مهملات بمنطقة المهبولة، امتد لعدد من المركبات، لافتة إلى انه تمت مكافحة الحريق والسيطرة عليه دون وقوع أي إصابات تذكر. وعلى صعيد آخر، سيطرت فرق الإطفاء ظهر أمس على حريق في مردم نفايات تابع لبلدية الكويت على طريق السالمي.