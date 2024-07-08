

تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وعبر (14) قضية من ضبط (25) متهما عثر بحوزتهم نحو (7.250) كيلو من المواد المخدرة المتنوعة (كيميكال - شبو - حشيش - ماريغوانا - هيروين) ونحو (10.000) حبة من المؤثرات العقلية و(8) شتلات من الماريغوانا و(6) أسلحة نارية من غير ترخيص وذخيرة حية ومبالغ مالية حصيلة البيع.



وبمواجهة المتهمين بما تم ضبطه بحوزتهم اعترفوا بأن المضبوطات تخصهم بقصد الاتجار والتعاطي، وتمت إحالتهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص، وذلك لاتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. وأكدت وزارة الداخلية في بيان صادر عنها ان رجال الأمن مستمرون في التصدي لمروجي ومهربي المواد المخدرة وحماية المجتمع والحفاظ عليه من تلك الآفات الخطيرة، مهيبة بالجميع إلى التعاون مع رجال الأمن والإبلاغ عن أي ظواهر سلبية على هاتف الطوارئ (112) والخط الساخن للإدارة العامة لمكافحة المخدرات 1884141.