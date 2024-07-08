نعى الديوان الأميري المغفور له الشيخ علي عبدالله السالم المبارك الصباح عن عمر يناهز 78 عاما، وسيوارى جثمانه الثرى اليوم الإثنين بعد صلاة المغرب. (إنا لله وإنا إليه راجعون).



٭ عزاء الرجال: قصر الشعب ـ هاتف: 25625300.



٭ عزاء النساء 1: المسيلة ـ قطعة 6 ـ شارع 36 ـ منزل 10 ـ هاتف: 23903343.



٭ عزاء النساء 2: البدع ـ شارع 11 ـ منزل 8 ـ هاتف: 97120007.



٭ عزاء الرجال والنساء: الثلاثاء والأربعاء بعد صلاة العصر فقط.



و«الأنباء» التي آلمها المصاب لتقدم العزاء إلى أسرة آل الصباح الكرام، وتدعو الله أن يلهم أهل الفقيد الصبر والسلوان وحسن العزاء، وترجو الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته.