المحلل المالي



ارتفعت القيمة الرأسمالية لقطاع البنوك منذ بداية 2024 بنحو 1.69 مليار دينار، لتسجل 25.71 مليار دينار بنهاية جلسة 3 يوليو الجاري.



جاء ذلك بعد أن سجلت القيمة الرأسمالية السوقية لقطاع البنوك المدرجة في بورصة الكويت بنهاية عام 2023 نحو 24 مليار دينار، وهو ما يعادل 60% من القيمة الرأسمالية للبورصة التي بلغت بنهاية العام الماضي 40.1 مليار دينار.



القيمة السوقية لأسهم البنوك



وزادت أسهم معظم البنوك منذ بداية السنة الحالية بنسب متفاوتة، حيث ارتفعت القيمة السوقية لبيت التمويل الكويتي بنسبة 13.2% لتسجل 12.13 مليار دينار وشكلت قيمته السوقية 47.2% من قطاع المصارف و29.3% من القيمة الرأسمالية لبورصة الكويت.



وبقيت القيمة السوقية للبنك الوطني دون تغيير عند 7.07 مليارات دينار وشكلت نحو 27.5% من القيمة السوقية لقطاع المصارف و17% من القيمة الرأسمالية للبورصة.



ولجهة البنك الأهلي الكويتي فقد ارتفعت قيمته السوقية بنسبة 28% منذ بداية العام الحالي لتبلغ 708 ملايين دينار، لتشكل 2.8% من إجمالي القيمة الرأسمالية للمصارف و1.7% من القيمة الرأسمالية للبورصة.



كما ارتفعت القيمة السوقية لبنك الكويت الدولي «KIB» بنسبة 24% لتبلغ 308 ملايين دينار، لتشكل 1.2% من إجمالي القيمة الرأسمالية للمصارف و0.7% من القيمة الرأسمالية للبورصة.



وتبعهما بنك برقان بارتفاع قيمته السوقية بنسبة 11% لتبلغ 660 مليون دينار، لتشكل 2.6% من إجمالي القيمة الرأسمالية للمصارف و1.6% من القيمة الرأسمالية للبورصة.



عوامل داعمة للنمو



وكانت البنوك الكويتية المدرجة في بورصة الكويت قد بدأت عام 2024 بدفع قوي من تفاؤل المستثمرين بتسريع عجلة النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى استمرار أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة، وأيضا النتائج المالية الجيدة للبنوك لعام 2023 وللربع الأول من عام 2024 والتي ارتفعت بنسبة 6.6% لتسجل 411 مليون دينار.



كما جاء الأداء الجيد لأسهم البنوك بدعم من التوزيعات النقدية التي أعلنتها عن عام 2023 والتي بلغت نحو 740 مليون دينار، وهو ما يعادل 47% من صافي الأرباح المحققة خلال عام 2023، علاوة على عوامل أخرى محفزة منها تماسك أسعار النفط فوق مستوى 80 دولارا للبرميل وما ينتج عنها من دعم لميزانية الدولة ونمو الاقتصاد الوطني.



وكان الداعم الأساسي لارتفاع القيمة السوقية للبنوك الكويتية منذ بداية العام الحالي، هو ارتفاع القيمة السوقية لبيت التمويل الكويتي «بيتك» بنحو 1.41 مليار دينار خلال تلك الفترة، لتسجل 12.13 مليار دينار، كما ارتفعت القيمة السوقية للبنك الأهلي الكويتي بقيمة 155 مليون دينار لتسجل 708 ملايين دينار.



سيولة السوق



وكانت البنوك المحرك الرئيسي لأداء بورصة الكويت منذ بداية عام 2024، وذلك مقابل تراجع القيمة السوقية لمعظم القطاعات الأخرى وخاصة قطاعي الصناعة والاتصالات بنحو 362 مليونا و453 مليون دينار على التوالي، وقد ارتفعت القيمة الرأسمالية لبورصة الكويت بنحو 835 مليون دينار، لتسجل كما في 3 يوليو الجاري نحو 41.46 مليار دينار.



وشكلت التداولات على أسهم البنوك، والتي بلغت 2.44 مليار دينار منذ بداية 2024 نحو 36.3% من تداولات البورصة، والتي بلغت 6.73 مليارات دينار، وبتركز في سهمي «بيتك» و«الوطني»، حيث شكلت تداولاتهما 46% و22% من تداولات القطاع البنكي منذ بداية العام، بينما شكلت تداولات «بيتك» و«الوطني» مجتمعة 24.5% من تداولات البورصة.



تحسن تقييمات البنوك



بالتزامن مع التعافي في اسعار أسهم البنوك وارتفاع صافي الأرباح في عام 2023 والربع الاول من عام 2024 مقارنة بالنتائج المالية للفترات السابقة، تحسنت تقييمات القطاع (مكررات الربحية ومضاعف السعر إلى القيمة الدفترية) إلى مستويات مقبولة. ويتداول قطاع البنوك المدرجة في بورصة الكويت حاليا عند مكرر ربحية 16.5 مرة على اساس ارباح فترة آخر الأشهر الـ 12 المنتهية في مارس 2024، مقارنة بمعدل P/E Ratio فوق مستوى 22 مرة خلال الفترة السابقة بينما بلغ مضاعف السعر إلى القيمة الدفترية للقطاع P/BV Ratio 1.92 مرة ومع التوزيعات النقدية عن عام 2023 فقد تحسن العائد النقدي للقطاع ليسجل 2.9%.



يتداول القطاع عند مكرر ربحية 16.5 مرة حيث تتداول معظم البنوك عند مكررات ربحية مناسبة منها بنك الكويت الوطني الذي يتداول عند مكرر ربحية 12.1 مرة على أساس ارباح فترة الأشهر الـ 12 الماضية المنتهية في 31 مارس 2024 وبنك الخليج عند مكرر ربحية 14.6 مرة والأهلي عند 13.5 مرة بينما التجاري يتداول عند اقل مكرر ربحية 8.3 مرات. أما بيتك فقد تحسنت تقييماته بعد عمليات الدمج ليتداول عند مكرر ربحية 18.4 مرة بينما بنك بوبيان لايزال يتداول عند أعلى مكرر ربحية 28.5 مرة وبرقان عند 17.2 مرة.