عاطف رمضان

أكدت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، أنها مستمرة في استقبال طلبات التخصيص على قسائم مشروع جنوب سعد العبدالله، وان خدمة التخصيص من خلال تطبيق سهل الحكومي مستمرة وفق الأولوية التاريخية لأصحاب الطلبات الإسكانية القائمة.

وفيما يتعلق بتوزيعات القسائم السكنية بالمشروع، اضافت "السكنية" أن مجلس إدارتها سينظر آلية تطوير التوزيعات بما يتناسب مع مصلحة المواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية القائمة في اجتماعه المقرر انعقاده الأسبوع المقبل، مبينة أنه سيتم الإعلان عن الآلية بعد انتهاء اجتماع مجلس الادارة وذلك عبر وسائل الإعلام ومن خلال حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.