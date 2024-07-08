عبدالكريم أحمد



قررت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار هاني الحمدان وقف نفاذ حكم محكمة الجنايات القاضي بحبس النائب السابق حمد العليان، بكفالة 2000 دينار مع منعه من السفر.



واشتمل قرار المحكمة على تأجيل الاستئناف المقدم من العليان إلى الثامن من سبتمبر المقبل لتقديم المرافعة.



وكانت محكمة الجنايات قد قضت بحبس العليان لمدة سنتين عن تهم تتعلق بالطعن في صلاحيات الأمير على خلفية تغريدات دونها بحسابه في منصة x.



من ناحية أخرى، رفضت ذات المحكمة إخلاء سبيل المرشح السابق مساعد القريفة، وقررت تأجيل دعواه إلى الثامن من شهر سبتمبر المقبل. وطلبت المحكمة إرسال «فلاش ميموري» وقرص مدمج (سي دي) يحويان المقاطع التي تحدث بها القريفة خلال ندوته، إلى إدارة الأدلة الجنائية لتفريغهما.



وكانت محكمة الجنايات قد قضت بحبس القريفة لمدة 4 سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهم تتعلق بالإساءة إلى مسند الإمارة خلال حملته الانتخابية.



من جهة أخرى، أمرت محكمة الجنايات بحجز النائب السابق أنور الفكر خلال حضوره جلسة محاكمته بدعوى تتعلق بالإساءة إلى مسند الإمارة.



وقررت المحكمة إرجاء محاكمة الفكر إلى الاثنين المقبل الموافق 15 الجاري للمرافعة.



يذكر أن المحكمة سبق أن أخلت أواخر مايو الماضي سبيل المتهم بدعوى أخرى مماثلة، وأجلت محاكمته فيها إلى 3 سبتمبر.