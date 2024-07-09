

هادي العنزي



واصل أبطالنا تحقيق الإنجازات في البطولة العربية لألعاب القوى للشباب (تحت 23) المقامة حاليا بالقاهرة حتى 9 الجاري بمشاركة 12 دولة، حيث تمكن حسين التميمي من الظفر بذهبية دفع الجلة مسجلا 17.39 مترا، فيما تمكن عبدالله العازمي من حصد برونزية الوثب الطويل مسجلا مسافة 7.20 م، كما فاز عبدالله المنيس ببرونزية سباق 110م/ حواجز بزمن 15.20 ثانية.



وبهذه المناسبة، أشاد أمين السر العام في اتحاد ألعاب القوى رئيس الوفد حسين دشتي بالروح العالية والأداء المتميز لأبطالنا في المنافسات العربية، وقال:«تشهد البطولة تنافسا شديدا بين أبطال الدول العربية على المراكز الأولى، وتعد الانتصارات التي سجلها أبنائنا إنجازا متميزا، عطفا على قوة المنافسة واللاعبين المشاركين من مختلف الدول العربية»، متمنيا حصد مزيد من الميداليات الملونة قبل ختام البطولة. وأهدى دشتي الإنجازات التي حققها أبطالنا إلى القيادة السياسية والشعب الكويتي، مضيفا:«كل الشكر لجميع أعضاء الوفد على حرصهم على بذل أفضل الجهود لأجل تمثيل مشرف في البطولة العربية، ونقدر عاليا حرص الهيئة العامة للرياضة وأعضاء مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى على دعمهم الدائم وتذليل العقبات كافة».