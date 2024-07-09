

يتجدد اللقاء بين الأرجنتين حاملة اللقب في النسختين الأخيرتين وكندا في الساعة ٣ فجر الأربعاء بنصف نهائي كوبا أميركا.



وأحرزت كل من الأرجنتين والأوروغواي اللقب 15 مرة، وبالتالي يسعى احد المنتخبين إلى الانفراد بالرقم القياسي. وكانت الأرجنتين تغلبت على كندا بهدفين نظيفين في دور المجموعات وسيقصان شريط نصف النهائي في نيوجيرزي.



واحتاجت الأرجنتين إلى ركلات الترجيح لتخطي الإكوادور في مباراة كان نجمها حارسها العملاق ايميليانو مارتينيز الذي تصدى بنجاح لمحاولتين، في حين اخفق نجم الارجنتين ليونيل ميسي في محاولته عندما سددها على طريقة «بانينكا» الشهيرة لكنها ارتدت من العارضة.



وعلى الرغم من ان أبطال العالم لم يلعبوا بمستوى رفيع حتى الآن في البطولة، إلا انهم يدخلون المباراة مرشحين لبلوغ المباراة النهائية.



أما كندا فتخطت فنزويلا بركلات الترجيح في ربع النهائي، علما بأن الأخيرة فازت بمبارياتها الثلاث في دور المجموعات.



وتقام المباراة النهائية لكوبا أميركا في ميامي 14 الجاري.