يحيى حميدان



قال إداري فريق الكرة بنادي التضامن محمد المسيلم إن «العنيد» وقع مع 12 لاعبا جديدا بين محلي وأجنبي حتى الآن، مع إغلاق ملف المحترفين الأجانب بشكل كامل عبر التوقيع مع 5 لاعبين قبل وقت كاف من انطلاق تدريبات الفريق الخميس الماضي. وأضاف المسيلم في تصريح خاص لـ«الأنباء» أن التضامن وقع مع 8 لاعبين محليين جدد، هم: سلطان صلبوخ، منصور العنزي، عبدالعزيز نصاري، طلال الأنصاري، نايف زويد وجميعهم من القادسية، وكذلك عبدالله الجزاف (كاظمة) وفهد الرشيدي (خيطان) ويوسف الرشيدي (الجهراء). وأردف قائلا: «ضم الفريق 4 محترفين أجانب جدد بالتوقيع مع السنغاليين مامي ساهر وإبراهيما غايي من نادي الشباب، والتشادي كازيمير نينغا، والبرتغالي بوباكار دجالو، بعد التجديد مع المدافع السنغالي أبوبكر كيتا الذي مثل التضامن في الموسم الماضي».



وأوضح المسيلم أن «العنيد» بصدد التوقيع قريبا مع لاعبين محليين آخرين، أحدهما مدافع والآخر لاعب وسط، ليكتمل بذلك عقد صفقات التضامن في سوق الانتقالات الصيفية الحالي، مؤكدا أن التضامن سيخوض أولى مبارياته التجريبية أمام كاظمة بعد غد الخميس، على أن يكمل باقي تجاربه في معسكره بالإسكندرية.



ورأى المسيلم أن صفقات التضامن تعد نوعية وستشكل الإضافة للفريق عقب عودته إلى دوري «زين» الممتاز بعدما شارك في «دوري المظاليم» في الموسم الماضي. وأشار إلى أن جميع اللاعبين الجدد التحقوا بتدريبات الفريق، وكان آخرهم نينغا الذي وصل الى البلاد أول من أمس، باستثناء دجالو المتوقع دخوله التدريبات في المعسكر الخارجي المقررة إقامته في مدينة الإسكندرية بمصر خلال الفترة من 16 حتى 31 الجاري، مبينا أن تدريبات الفريق تسير بوتيرة ممتازة وحماسية تحت قيادة المدرب الجديد البرتغالي جواو موتا، الذي جلب معه طاقما فنيا وطبيا متكاملا باستثناء استمرار المدرب الوطني جمال القبندي في منصب المدرب المساعد.