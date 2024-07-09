

أكد مدير عام الهيئة العامة للرياضة بالتكليف بشار عبدالله أن فريق العمل الخاص بتلافي ملاحظات لجنة تفتيش اتحاد كأس الخليج العربي قطع شوطا طويلا جدا في تلافي الملاحظات التي وصلت إلى 90% وباقي الأمور سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة، جاء ذلك عقب انتهاء اجتماع اللجنة العليا لاستضافة «خليجي 26» الذي عقد بمقر الهيئة برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ووزيرة الدولة لشؤون الشباب د. أمثال الحويلة وبحضور أعضائها من الهيئات والمؤسسات الحكومية واتحاد الكرة.



وقال مدير الهيئة بالتكليف: خلال الاجتماع تم تحديد جميع الاختصاصات لأعضاء اللجنة العليا والذين أبدوا استعدادهم للانتهاء من جميع الأعمال التي سيكلفون بها طبقا للجدول الزمني المحدد، بالإضافة إلى تشكيل المكتب التنفيذي للجنة العليا برئاسة وزيرة الشباب رئيس اللجنة العليا د. أمثال الحويلة، ومدير عام الهيئة بشار عبدالله نائبا للرئيس وعضوية كل من وكيل وزارة الإعلام المساعد لشؤون التلفزيون تركي المطيري، ونائب رئيس اتحاد الكرة هايف الديحاني.



وأشار عبدالله إلى أن جميع أعضاء اللجنة العليا اتفقوا على أهمية استضافة البلاد لمنافسات كأس الخليج العربي في النسخة 26 المقرر لها نهاية ديسمبر المقبل ليس فقط من الجانب الرياضي، ولكنها ستكون تجمعا شبابيا خليجيا وتحظى باهتمام أصحاب السمو والمعالي قادة دول مجلس التعاون الخليجي.



وبين مدير الهيئة بالتكليف أن البطولة ستكون محط أنظار كل الدول الخليجية بصفة خاصة والدول العربية والآسيوية بصفة عامة كونها بطولة مهمة، وهو ما يجعل اللجنة العليا واللجنة التنفيذية تعمل خلال الفترة المقبلة بناء على توجيهات وزيرة الشباب بضرورة الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية والتنظيمية قبل زيارة لجنة التفتيش المقرر لها شهر سبتمبر المقبل كزيارة أخيرة قبل انطلاق البطولة للوقوف على ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية لاعتماد الملاعب التي ستقام عليها المباريات وأيضا ملاعب التدريب وأماكن الإقامة وهو ما دفع أعضاء اللجنة الى تحديد ضابط اتصال في كل وزارة ومؤسسة حكومية لتسريع الأعمال، بالإضافة إلى اعتبار المكتب التنفيذي في حالة انعقاد دائم لمتابعة كل الأمور.



وأوضح أن فريق العمل الذي تم تشكيله برئاسة نائب المدير العام لقطاع المالية والإدارية فيصل اليتيم المكلف بتلافي ملاحظات لجنة التفتيش قطع شوطا كبيرا في الانتهاء من الملاحظات حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى 90%. وذكر عبدالله أن البلاد جاهزة لاستضافة «خليجي 26» المقرر لها نهاية شهر ديسمبر المقبل من جميع الجوانب الإنشائية والتنظيمية.