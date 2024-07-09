

عبدالعزيز جاسم



استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم في كاظمة بقيادة المدرب الوطني محمد دهيليس على خوض 3 وديات في معسكر القاهرة المقرر أن ينتظم فيه الفريق اعتبارا من السبت المقبل، حيث سيلتقي مع 3 فرق مصرية تواليا وهي: تليفونات بني سويف وفاركو وسموحة أيام 18 و22 و26 الجاري، على أن يعود إلى البلاد بعدها بيومين استعدادا لانطلاق الدوري الممتاز في 8 أغسطس المقبل، حيث سيواجه العربي في الجولة الأولى التي ستقام في 9 أو 10 اغسطس.



ويتفاوض «البرتقالي» حاليا مع مدافع نادي الحسين إربد والمنتخب الأردني سعد الروسان (27 عاما)، ليكمل عقد المحترفين بعد التعاقد مع البرازيلي رافائيل دودو ومهاجم النصر السابق الكولومبي هانسل زاباتا، بالإضافة إلى تجديد التعاقد مع الأردني أحمد عرسان والمدافع الجزائري رضا بينشا.