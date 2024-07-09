القاهرة ـ محمد سامي



نجح الزمالك في تحويل تأخره بهدف إلى فوز ثمين بهدفين على حساب الإسماعيلي في إطار مباريات الجولة 30 بالدوري الممتاز.



وكان «الدراويش» البادئ بالتسجيل في الدقيقة (69) قبل أن ينتفض «الفارس الأبيض» ويحصل على ضربتي جزاء متتاليتين في غضون دقيقتين بعد الاستعانة بتقنية (VAR) سجلهما عبدالله السعيد بنجاح في الدقيقيتين (77 و82) رافعا رصيد فريقه إلى 41 نقطة قفز بها إلى المركز السابع، بينما توقف رصيد الإسماعيلي عند 31 نقطة في المركز الـ14.



وفي لقاء ثان تعادل الجونة مع ضيفه سيراميكا كليوباترا سلبيا، ليرفع الأول رصيده إلى 32 نقطة في المركز الـ13، وارتفع رصيد سيراميكا إلى 41 نقطة في المركز التاسع، كما تغلب المصري على مضيفه بلدية المحلة بهدف دون رد ليرفع رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثالث، بينما توقف رصيد بلدية المحلة عند 23 نقطة في المركز 16.



من جهة اخرى، كشف رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ياسر إدريس الاستقرار على لاعبة رفع الأثقال سارة سمير ولاعب الخماسي الحديث أحمد الجندي لحمل علم مصر في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس التي ستقام خلال الفترة بين 24 الجاري إلى 11 أغسطس.



وحصدت سارة سمير على برونزية رفع الأثقال في وزن 69 كجم في أولمبياد ريو 2016، في حين فاز الجندى بالميدالية الفضية في دورة طوكيو 2020 كأول مصري يحقق ميدالية أولمبية في الخماسي الحديث.



وأشار إدريس إلى أن البعثة الرسمية تضم 149 لاعبا ولاعبة، متوقعا حصول مصر على ميداليات تتراوح بين 7 إلى 11 ميدالية تحديدا في ألعاب الخماسي الحديث والتايكوندو ورفع الأثقال والمصارعة والرماية.



من ناحية أخرى، كشف مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم إبراهيم حسن عن مواعيد مباريات «الفراعنة» في إطار المجموعة الثالثة من تصفيات أمم أفريقيا المقررة بالمغرب ديسمبر 2025.



ويلعب المنتخب المصري ضد منتخبي كاب فيردى وبوتسوانا في الجولتين الأولى والثانية خلال الفترة من 2 إلى 10 سبتمبر المقبل، ثم يستضيف موريتانيا في الجولة الثالثة قبل أن يحل ضيفا عليه بالجولة الرابعة في الفترة من 7 إلى 15 أكتوبر، ثم يخرج للقاء كاب فيردي في الجولة الخامسة، قبل أن يستضيف بوتسوانا في ختام مبارياته بالتصفيات خلال الفترة من 11 إلى 19 نوفمبر 2024.