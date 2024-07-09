واصلت سوق العملات المشفرة موجة النزيف، واكتست منصات التداول باللون الأحمر خلال الساعات الماضية مع تكبد عملة «بيتكوين» خسائر ثقيلة.



وعلى الرغم من توقعات سابقة بإمكانية أن تصل «بيتكوين» إلى مستوى 100 ألف دولار بنهاية العام الحالي، لكن شهدت سوق العملات المشفرة المشفرة تقلبات في الأيام الأخيرة، مع انخفاض للأسعار إلى مستويات قياسية لم تسجل منذ فبراير الماضي.



وعلى صعيد التداولات أمس، انخفضت القيمة السوقية المجمعة لسوق الـ «كريبتو» بنسبة 3.17% بخسائر بلغت نحو 67 مليار دولار، بعد أن تراجعت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 2.11 تريليون دولار في تعاملات أول من أمس، إلى نحو 2.04 تريليون دولار في تعاملات صباح الأمس.



وفي صدارة العملات الرقمية الخاسرة، حلت عملة «بيتكوين» التي سجلت أدنى مستوى لها في 4 أشهر بعدما انخفضت إلى 53 ألف دولار خلال التعاملات الماضية.



وسجلت «بيتكوين» خسائر أمس بنسبة 2.9%، وواجهت خسائر أسبوعية بنسبة 12% ليجري تداولها عند مستوى 55709 دولارات، كما انخفضت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 1098.6 مليار دولار مستحوذة على حصة سوقية تبلغ نسبته 53.77% من إجمالي سوق العملات المشفرة.



وسجلت عملة إيثريوم التي حلت في المركز الثاني في قائمة أكبر العملات المشفرة وتحمل لقب «وصيفة بيتكوين»، خسائر أمس بنسبة 3.3% مع تراجع بنسبة 16.4% خلال الأسبوع الأخير مسجلة مستوى 2913 دولار. كما نزلت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 350.2 مليار دولار لتستحوذ على حصة سوقية تبلغ نسبتها 17.13% من إجمالي سوق الـ «كريبتو».



وجاءت عملة «تيزر» في المركز الثالث، بعدما استقر سعرها عند مستوى 1 دولار، فيما استقرت قيمتها السوقية المجمعة عند مستوى 112.2 مليار دولار، مستحوذة على حصة سوقية تبلغ نسبتها 5.49%.



وفيما حلت عملة «بي إن بي» في المركز الرابع بين أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، فقد سجلت خسائر بنسبة 2.4% خلال الساعات الماضية مع تراجع بنسبة 14.5% خلال تعاملات الأسبوع الأخير ليجري تداولها عند مستوى 499.71 دولار. كما تراجعت قيمتها السوقية المجمعة إلى نحو 75.39 مليار دولار مستحوذة على حصة سوقية تبلغ نسبتها 3.60% من إجمالي القيمة السوقية المجمعة للعملات الرقمية.



وسجلت عملة «سولانا» التي حلت في المركز الخامس بين أكبر 10 عملات رقمية من حيث القيمة السوقية خسائر خلال الساعات الماضية بنسبة 5% مع تراجع بنسبة 10.6% خلال تعاملات الأسبوع الأخير، ليجري تداولها عند مستوى 132.15 دولار. كما نزلت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 61.2 مليار دولار لتستحوذ على حصة سوقية تبلغ نسبتها 2.99% من إجمالي سوق الـ «كريبتو».



وقال المدير الشريك في X-Pay د.محمد عبدالمطلب، إن «بيتكوين» واصلت الصعود لأرقام قياسية، والتراجع دون هذه المستويات كان متوقعا وطبيعيا.



وأضاف «بعض المعدنين خرجوا من السوق بسبب عدم كفاءة المنصات التابعة له، حيث يقومون ببيع ما لديهم من بيتكوين، ومن غير المتوقع أن تتراجع إلى ما دون 45 ألف دولار».



وتأثرت عملة بيتكوين بمخاوف من عمليات بيع للعملة قامت بها كل من الحكومة الألمانية والأميركية، بالإضافة إلى دائني منصة «إم تي جوكس».