أكد مدرب منتخب إسبانيا لويس دي لافوينتي، أنه يأمل تكرار إنجاز الفوز بأمم أوروبا للمرة الرابعة، بعد وصوله إلى نصف نهائي نسخة يورو 2024 مشيرا إلى أنه يشعر حاليا بالسعادة في منصبه لكن قد يتغير الحال في أي وقت.



وقال دي لافوينتي حول الجيل التاريخي لإسبانيا (2008-2012): «قاعدة المنتخب كانت قوية آنذاك، قد لا يحدث هذا في المستقبل، لكن ما حققناه قيمة قوية، لكل موقف قصة مختلفة، لكن من الرائع أن تكون هناك سوابق جيدة لنواصل النظر بشكل جيد لمستقبل الكرة الإسبانية. نحن متفائلون ونؤمن بأن بإمكاننا وضع أول حجر للمستقبل».



وعن تفكيره في إمكانية تتويج هذا الجيل بلقب اليورو، قال «نسير مباراة تلو المباراة، لأننا هنا قد نتحول من التألق للإحباط في ثانية واحدة».



وتابع: «نعلم أن علينا الآن الفوز على فرنسا وبعدها سنرى، لن نفكر سوى في هذا، لا نعلم ماذا سوف يحدث مستقبلا، وإذا تأهلنا فسنفكر وقتها في النهائي، لكن أولا نحن سنخوض مباراة نصف نهائي قوية أمام فرنسا».



وحول وجود خطة لإيقاف كيليان مبابي، قال «أود القول إنه في وجود لاعبين يمتلكون هذه الخصائص، والذين لديهم إمكانيات كبيرة على خلخلة الدفاع، كما هو الحال أيضا مع ديمبلي، فإن طريقة اللعب الجماعي ومساعدة اللاعب لزميله ستكون الوحيدة لإيقافهم».



وعن رهانه على اللاعبين الشباب وعلى الأجنحة السريعة، قال «الفضل يعود إلى لاعبي كرة القدم الذين أملكهم. أتفاخر بالقول إنني أعرف اللاعبين الذين أعمل معهم، وهذه المعرفة تمنحني الكثير من الأمان».



وبخصوص كيفية تعامله مع لامين يامال، الذي غادر الملعب في المباراة الأخيرة أمام ألمانيا وهو غاضب بعض الشيء، قال دي لا فوينتي عن اللاعب صاحب الـ16 عاما «لم أره غاضبا على الإطلاق. الأولوية هنا للفريق».