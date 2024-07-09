شدد مدافع برشلونة والمنتخب الفرنسي جوليس كوندي على صعوبة مواجهة إسبانيا في نصف النهائي.



وقال كوندي،: «بيدري؟ لم أرسل له رسالة، بل اتصلت به وتحدثت معه قليلا عن حالته».



وأضاف: «إنه أمر مذهل حقا ما فعله لامين يامال هذا الموسم في هذه السن الصغيرة، خاصة مع كل الضغوط والتوقعات المحيطة به في برشلونة، أحد أكثر الأندية تعرضا للإعلام».



وتابع: «لامين هو أحد أخطر لاعبي إسبانيا بالتأكيد، لكن أعتقد أن قوتهم الرئيسية تكمن في العمل الجماعي. لديهم لاعبون رائعون، كما رأينا ضد ألمانيا، حيث خرج لاعبان من مقاعد البدلاء وحسموا المباراة (في إشارة إلى داني أولمو، وميكيل ميرينو، اللذين سجلا هدفي المباراة)».



وعن الخوف من إسبانيا، أجاب: «الخوف كلمة قوية للغاية».