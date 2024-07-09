ناصر العنزي



عين على إسبانيا وعين على فرنسا، عين على الديوك وعين على الثيران، عين على لافوينتي وعين على ديشان، عين على رودري وعين على كانتي، عين على مبابي وعين على يامال، وعيون العالم كله على ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونيخ. فلا تتأخروا عن الموعد، إن خسر الإسبان فقد «كفوا ووفوا»، وإذا خسر الفرنسيون «فالخسارة في العمر» كما يقولون، والمنتخبان استحقا بلوغ المربع الذهبي بعدما تخطيا خمس مباريات بلا خسارة، مشجعو الماتادور الإسباني يقولون «نحن أخرجنا ألمانيا المضيفة فمن أنتم»، ومحبو الديوك الفرنسية يردون «ونحن هزمنا بلجيكا والبرتغال وقادرون عليكم».



٭ الجماهير تفضل غالبا المهاجمين عن المدافعين، وفي هذه البطولة برز الظهير الإسباني الأيسر صاحب التسريحة الغريبة مارك كوكوريا «25» سنة بعدما حافظ مدافع تشلسي على مستواه الثابت طيلة المباريات الخمس الماضية، وعندما تراه لأول مرة تظن انه مدافع سهل لكنه لا يفقد الكرة بسهولة، ليس الأفضل بأي شيء لكنه يجيد كل شيء، وقال كوكوريا عن لمسة اليد «الشهيرة» لقد ضربت الكرة يدي، لكني سمعت الحكم يقول لا، لا وعندما يقول خبراء التحكيم إنها ليست لمسة يد إذن هي ليست لمسة يد.



٭ هل تتمنى أن يكون منتخبك المفضل بطل كأس العالم أو بطل كأس أوروبا، لأن هناك من يرى أن اليورو أقوى من كأس العالم، إذ يجمع أفضل المنتخبات خلاف كأس العالم والذي تشارك فيه منتخبات ضعيفة من آسيا وأفريقيا وأميركا الشمالية، ونرى ان بطولة كأس العالم هي الأكبر والأهم والأشمل، وهي حلم كل لاعب يتطلع للنجومية والثراء، كأس أوروبا لا يقل عن كأس العالم من حيث النجوم وقوة المنافسة والنجاح الجماهيري، ويقول الراحل دييغو مارادونا «أوروبا لا تريدني أن أكون بطلا للعالم، هزمتهم مرة وهزموني بالحيلة مرتين»!.