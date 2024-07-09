عين الاتحاد الأوروبي (يويفا) الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش لإدارة قمة إسبانيا وفرنسا في نصف نهائي «يورو 2024» اليوم، يعاونه كل من توماج كلانشنيك كحكم مساعد أول وأندراز كوفاتشيتش كحكم مساعد ثان، والسلوفاكي إيفان كروزلياك كحكم رابع، فيما يتولى السلوفيني نيجك كاجتازوفيتش تقنية الفيديو VAR.



وقاد السلوفيني سلافكو فينتشيتش نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند، والذي انتهى بفوز «الملكي» 2-0. وخلال البطولة قاد السلوفيني مباراتين في دور المجموعات، الأولى جمعت المجر وسويسرا، والثانية كانت بين إسبانيا وإيطاليا.