القاهرة ـ هالة عمران



كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن أن اللجنة الفنية المتخصصة ـ التي تم تشكيلها عقب ما أثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن امتحان الكيمياء بالثانوية العامة - قامت بفحص الفيديوهات المعروضة بعد الامتحان والتي يستعرض خلالها بعض الأشخاص مدى مطابقة المراجعات الخاصة بهم لأفكار الامتحان، وتوصلت اللجنة لعدم تطابق الأسئلة المتداولة مع أسئلة الامتحان.



وذكرت الوزرة ـ في بيان لها أمس ـ أنه اتضح بعد الفحص الدقيق عدم وجود أي روابط لهذه الفيديوهات على شبكة الإنترنت، ولم يتم التوصل إلا إلى رابط واحد لإحدى هذه الفيديوهات والذي تضمن تقديم حلقات مراجعات على جميع الفصول تضمنت العديد من الأسئلة المصاغة على نواتج التعلم والتي يصاغ في ضوئها امتحانات الثانوية العامة والمعلنة رسميا على موقع وزارة التربية والتعليم، مما قد يؤدي في بعض الأحيان إلى تشابه في بعض الأفكار لبعض الأسئلة الموجودة بالامتحانات وليس هناك تطابق بين الأسئلة.



وقد توصلت أيضا اللجنة الفنية المختصة بفحص الأسئلة المعروضة في الفيديوهات المتداولة إلى أن هناك اختلافا واضحا بين ما تم الترويج له من أسئلة في الفيديوهات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي والأسئلة التي وردت في الامتحان.



كما توصلت اللجنة إلى أن هناك تشابها في بعض الأفكار والتوقعات وليس هناك تطابق للأسئلة، وهو يعد أمرا واردا نظرا لأن جميع الأسئلة تبنى في ضوء نفس نواتج التعلم المعلنة رسميا على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.



وردا على ما تم تداوله حول قيام شخص ببيع أسئلة الامتحان، تؤكد وزارة التربية والتعليم أن إجراءات وخطوات وضع أسئلة امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة بداية من سحبها من بنوك الأسئلة ووصولها إلى المطبعة تخضع لعدد من الإجراءات المشددة، مشيرة إلى أن النسخ النهائية لأسئلة الامتحانات التي يتم الاستقرار عليها لا تطلع عليها اللجنة المختصة بمراجعة مواصفات أسئلة الامتحانات بعد سحبها من بنوك الأسئلة وتخضع لإجراءات مشددة بالتعاون مع عدد من الجهات ولا تقبل أي تشكيك.



وتناشد الوزارة، مرتادي وسائل التواصل الاجتماعي، تحري الدقة وعدم الانسياق خلف حملات التشوية التي تستهدف الإساءة لمنظومة التعليم المصرية والامتحانات، مؤكدة أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية ضد الأشخاص المسؤولين عن بث هذه الفيديوهات المغلوطة على مواقع التواصل الاجتماعي.



كما نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ادعاء معلم عرض «فلاش ميموري» تحوي أسئلة امتحان، خلال شهر مارس الماضي، مؤكدة أن إجراءات وضع أسئلة الامتحانات تتم في شهر مايو.



وقال مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ـ في تصريح، أمس إن ⁠هناك سلسلة إجراءات لسحب الأسئلة من بنوك الأسئلة ووضع عدد من النسخ المتعلقة بكل امتحان، ولا تكون اللجنة التي تقوم بمراجعة الأسئلة عقب سحبها من بنوك الأسئلة على علم بالنسخة النهائية التي يتم اختيارها في المطبعة، فضلا عن وجود إجراءات مشددة لضمان الحفاظ على سرية النسخة النهائية لكل امتحان.



وأضاف أن الوزارة ستقوم باتخاذ كل الإجراءات القانونية الرسمية ضد المعلم، لادعاءاته الكاذبة وإحداث حالة بلبلة وتشكيك في منظومة الامتحانات.