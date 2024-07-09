أعلن المركز القومي للبحوث إنتاج بسكويت مدعم بالحمص والفول السوداني المجروش لتحسين القدرات والوظائف المعرفية للأطفال والمراهقين في المدارس في الفئة العمرية من سنة حتى 18 عاما، وذلك ضمن مبادرة المركز «بديل المستورد» لتعميق التصنيع المحلي.



وكشف المركز ـ في بيان أصدره أمس بحسب وكالة انباء الشرق الاوسط ـ عن مواصفات هذا المنتج، الذي تم اختباره من قبل فريق طبي متخصص من علماء المركز، حيث يصلح للأطفال الذين يعانون من التشتت ونقص التركيز، ويحسن أعراض نقص التركيز وفقر الدم لدى البنات أثناء فترة الطمث، ويساعد على تعزيز المناعة ومكافحة الفيروسات.



وأكد المركز أن تناول هذا المنتج مفيد في الشتاء لرفع المناعة ضد نزلات البرد، كما أنه مفيد لمرضى السكري ومرضى دهون الدم، ويساعد على الحفاظ على حركة الأمعاء المنتظمة والصحية وعلاج للإمساك، ويساعد كذلك على تنظيم مستويات السكري والكوليسترول في الدم، وعلى تحسين القدرات المعرفية والإدراكية للأطفال في سن المدرسة.



وأوضح أن هذا المنتج يعد طريقة سهلة للحصول على المزيد من البروتينات والفيتامينات والمعادن في النظام الغذائي، وتظهر آثاره بعد 4 أشهر في حالة تناوله يوميا كوجبة خفيفة بين الفطور والغداء.



وكان المركز القومي للبحوث في شهر فبراير الماضي قد أطلق مبادرة بديل المستورد في إطار استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن يكون تحويل نتائج البحوث العلمية إلى ابتكارات ومنتجات شعار المرحلة القادمة.



وتستهدف المبادرة في المقام الأول إعادة الثقة في المنتجات والابتكارات المصرية سواء للمستثمرين ورجال الصناعة أو للجمهور بعد فترة طويلة من الاعتماد على المنتج المستورد، كما تعمل على تقديم حلول علمية تكنولوجية للتغلب على المشاكل القومية وربط المنتجات البحثية بالصناعة، وتوجيهها لخدمة المجتمع، ومواجهة التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي، ودعم مجتمع الصناعة والاقتصاد الوطني، والاهتمام بمنتجات البحث العلمي المحلية كبدائل للمستورد.