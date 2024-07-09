كونا: أطلقت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات النسخة الجديدة والمطورة لموقعها الرسمي (citra.gov.kw) ومنصة بوابة الخدمات الإلكترونية وفق أحدث تقنيات العرض.وقالت الهيئة في بيان صحافي أمس إن هذه الخطوة تأتي حرصا منها على مواكبة التطورات التكنولوجية والسعي لتحسين تجربة المستخدم إذ يوفر الموقع تجربة أكثر تفاعلية للمستخدمين من سهولة التصفح والوصول إلى جميع الخدمات.وأضافت أن الموقع يضمن قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور لتلقي الشكاوى والرد على الاستفسارات من خلال خدمة (chatbot) للرد السريع، إضافة إلى لوحة التحكم الخاصة بمستخدم الموقع لسهولة الاطلاع على بياناته وطلباته المرتبطة بموقع الهيئة.