محمود عيسى



قالت مجلة ميد إن شركة نفط الكويت تعتزم طرح مناقصة لضخ النفط بقيمة 400 مليون دولار، حيث تعتبر هذه المناقصة هي الأولى المتعلقة بشأن المضخة الغاطسة ضمن سلسلة من 3 مناقصات تخطط لها شركة نفط الكويت والمتضمنة عقدا لتوريد خدمات الضخ الغاطسة الكهربائية، وفقا لمصادر مطلعة في الصناعة النفطية. وقالت المجلة إنه من المتوقع طرح المناقصة واستدراج العطاءات للعقد المذكور في العام المقبل، وهي المناقصة الأولى في سلسلة من ثلاث مناقصات، ومن المتوقع طرح مناقصة لخدمات الضخ التجويف التدريجي المعروفة اصطلاحا باسم (PCP) ومناقصة لخدمات الضخ (SRP) في عام 2029. وتأتي هذه المناقصة فيما تعمل الكويت على قدم وساق لتنفيذ مشروعات عدة في مجال الاستكشاف والإنتاج لتحقيق هدفها المتمثل برفع الطاقة الإنتاجية إلى 4 ملايين برميل يوميا من النفط بحلول عام 2035. وتبلغ الطاقة الإنتاجية حاليا نحو 2.9 مليون برميل يوميا، وتهدف البلاد إلى الوصول إلى 3.2 مليون برميل بحلول عام 2025 أو 2026، وتقوم الكويت بتطوير خطة مشروع كبيرة سيتم نشرها في الأشهر المقبلة وستتكون من عدة مخططات رئيسية.