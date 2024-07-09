استقبل محافظ الفروانية الشيخ عذبي ناصر العذبي في مكتبه صباح أمس بديوان عام المحافظة سفير مملكة اسبانيا لدى الكويت ميغيل مورو أغيلار، حيث رحب بالسفير، مؤكدا عمق العلاقات الثنائية الوثيقة والتعاون القائم بين الكويت واسبانيا، وتناول اللقاء بحث أطر تعزيز العلاقات المشتركة الوطيدة بين البلدين في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب وتفعيلها على المستويات الاقتصادية والثقافية والحضارية.



من جانبه، أعرب السفير الاسباني عن تقديره وامتنانه لحفاوة الاستقبال، مشيدا بالرعاية التي تحظى بها سفارة بلاده وعمق العلاقات التي تربط بين البلدين على الصعيدين الرسمي والشعبي.



كما استقبل الشيخ عذبي ناصر العذبي في مكتبه صباح أمس بديوان عام المحافظة سفيرة اندونيسيا لدى الكويت لينا ماريانا، وتبادل الطرفان خلال اللقاء الأحاديث الودية، وتمت مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين



من جهتها، أعربت السفيرة لينا ماريانا عن تقديرها وامتنانها لحسن الاستقبال، معبرة عن سعادتها البالغة وتقديرها للكويت.