أسامة دياب



قال سفير بيرو لدى البلاد كارلوس منديولا إن افتتاح ورشة عمل النسيج البيروفي والمعرض المصاحب لها، في بيت السدو بجهد مشترك بين السفارة والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وبمشاركة اثنين من النساجين البيروفيين المدعوين، يعد خطوة مهمة على صعيد دعم وتعزيز التبادل الثقافي بين البلدين، فضلا عن كونها فرصة لتعريف الشعب الكويتي بتراث الأجداد.



من جهته، أعرب سفير بيرو لدى البلاد كارلوس منديولا عن امتنانه للمسؤولين الكويتيين والسفراء وأعضاء السلك الديبلوماسي المعتمدين لدى البلاد الذين حضروا الورشة، مؤكدا أن هذا النشاط الثقافي هو الأول من نوعه في إطار الاتفاقية الثقافية بين الجمهورية وقعتها بيرو والكويت في نوفمبر 2023. وأضاف: «سيشارك النساجون البيروفيون معارفهم وخبراتهم وتقنياتهم مع نظرائهم الكويتيين حتى 11 يوليو الجاري في نسج الألبكة يدويا، وغزل التيلار، والصباغة النباتية، والتي تعد تبادلا ثقافيا مهما وجزءا من تراثنا الغني غير المادي الذي تحميه اليونسكو». ولفت السفير إلى افتتاح معرض صغير للمنسوجات البيروفية على هامش ورشة العمل يضم مجموعة من المنسوجات الملونة التي تم جلبها خصوصا من كوزكو، المدينة الإمبراطورية السابقة للإنكا، بواسطة خبيرة النساجين مارتينا كيسبي (مقاطعة بوكارتامبو) وغييرمينا ماماني (مقاطعة كيسبيكانشي).