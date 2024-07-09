اطلع محافظ الأحمدي الشيخ حمود جابر الأحمد على أبرز استعدادات مدارس المحافظة للعام الدراسي المقبل، حيث وجه مسؤولي منطقة الأحمدي التعليمية إلى ضرورة بذل أقصى الجهود والتعاون والتنسيق المستمر مع كل الجهات ذات الصلة للتغلب على أي معوقات تحول دون تحقيق الهدف المنشود، وهو الارتقاء بالعملية التعليمية.



وخلال لقائه صباح أمس الوكيل المساعد للتعليم العام ومدير عام منطقة الأحمدي التعليمية بالتكليف منصور الظفيري، في ديوان عام محافظة الاحمدي، أكد محافظ الأحمدي على ضرورة تضافر كل الجهود لتحقيق المزيد من التقدم، ومواكبة التطور العلمي، وتوفير احتياجات الطلبة والطالبات مما يسهم في خلق بيئة علمية وتربوية مناسبة.



من جانبه، أعرب الوكيل المساعد للتعليم العام ومدير عام منطقة الأحمدي التعليمية بالتكليف منصور الظفيري عن سعادته باللقاء الذي كان مثمرا، حيث قدم للمحافظ شرحا تفصيليا عن استعدادات منطقة الاحمدي التعليمية للعام الدراسي المقبل، موضحا ان المحافظ أبدى استعدادا للمساهمة في تذليل المعوقات التي تواجههم. وأشار الظفيري إلى توجيهات المحافظ بشأن بذل المزيد من الجهود لتحقيق الجهوزية الكاملة للعام الدراسي المقبل، والاستمرار في تقديم أفضل الخدمات التعليمية والتربوية لأبنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات، وتهيئة الأجواء المناسبة التي تساعدهم على التحصيل العلمي والنجاح والتفوق بإذن الله.