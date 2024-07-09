إقرار حصولهم على الراتب والكادر ذاتهما المعمولين بهما بقانون في جميع أجهزة الدولة

إعلان دفعة ترشيح التخصصات الصناعية والكيميائية والبترول والعلوم السياسية 25 الجاري



مريم بندق



قــالـت مصــادر فـــي تصــريحـات لـ «الأنباء»، إن ديوان الخدمة المدنية سيعلن اليوم عن استحداث مسميات وظيفية جديدة لتوظيف التخصصات الراكدة التي ظلت تنتظر الترشيح لأكثر من 3 سنوات، وذلك خلال ورشة عمل بحضور رئيس الديون د. عصام الربيعان وأساتذة كليتي الهندسة والعلوم السياسية.



وبــيــنـت المـصــادر أن الورشة تهدف إلى الشرح لممثلي الجهات الحكومية المهام الجديدة لهذه التخصصات في الوــزارات والأعـــبـــاء الهامة والضرورية التي سيــــكلفون بها، كاشفة عن أن إعـــلان دفعة ترشيح المهندسين في التخصصات الصناعية والكيميائية والبترول وخريجي العلوم السياسية 25 الجاري.



وكشفت المصادر عن أن أهم هذه المسميات تتضمن تعيين المهندسين في التخصصات الثلاثة مــــهندسي «الســلامـة والبيئة» في جميع المدارس والمستشفيات وغيرها من المرافق الصحية فضلا عن الجهات والوزارات والمؤسسات الحكومية لتقديم وتنفيذ والإشراف على نظام أمني وبيئي، إلى جانب تعيينهم مهندسي «عقود ومشاريع» لمباشرة الإشراف على العقود والمشاريع الهامة بهدف تلافي أي عيوب قد تقع عند تنفيذ مشاريع خطة التنمية التي تكلف ملايين الدينارات.



وطمأنـــت المصــادر المهندسين بأن مجلس الخدمة المدنية أقر بقانون حصول المهندس على الراتب والكادر ذاتهما «سيتم حصول المهندسين على الراتب والكادر المعمولين بهما في جميع أجهزة الدولة بصرف النظر عن الجهة الحكومية التي سيتم التعيين فيها» مضيفة وسيتم صرف البدلات المستحقة له حسب طبيعة العمل المكلف به سواء بدل طريق أو بدل موقع أو غيرهما والتي لا تدخل ضمن مفردات الراتب».



وذكرت المصادر أن الديوان طلب من الوزارات مثل الصحة والتربية تقديم طلب صرف بدل النوبة أو بدل سهر للمهندسين الذين يتطلب عملهم المرور على المستشفيات أو مدارس ومراكز تعليمية في مناطق مثل مدينة صباح الأحمد السكنية أو المطلاع.



وتابعت بقولها «وتوجد مسميات حالية ولم تكن الوزارات حريصة على طلبها مثل تخصص العلوم السياسية مع أن هذا التخصص يستطيع تقديم عمل في أكثر من مجال ويوجد مسمى محرر لمراجعة بيانات الوزارات والآن كل وزارة وجهة عمل تحتاج هذا المسمى وتم إحياء هذا المسمى».



واخـــتتمت المصادر قائلة «إنه ساهم في استحداث المسميات تطوعيا كل من عميد كلية الهندسة د. خالد الهزاع، ورئيس قســـم العلوم الســـياسية د.هيـــلة المكيمي، ورئيس قسم الهندسة الكيـميائية د.اسامة الراشد، ورئيس قسم هندسة البترول د. مبخوت الدوسري، ورئيس قسم الهندسة الصنـــاعية د.محــــمد الخضر، حيث تم تحديد المسمى الوظيفي وإنشاء بطاقات وصف جديدة لمسميات التخصصات الهندسية الثلاث إضافة إلى خريجي العلوم السياسية والتخصصات الأدبية والإنسانية الذين يتم تعيينهم في وظيفة منسق إداري معاملات».