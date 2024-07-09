صالح عاشور لـ «الأنباء»: نشكر رجال «الداخلية» على اهتمامهم وتفقدهم للحسينيات.. والجميع ملتزمون بالتعليمات ونتمنى الاستقرار لبلدنا والسلام للجميع



أسامة أبو السعود



وسط تأمين كامل وجهود كبيرة من رجال وزارة الداخلية، أحيت الحسينيات ومجالس ذكر أهل بيت النبوة في مختلف مناطق الكويت أولى ليالي شهر المحرم وأحداث ذكرى استشهاد الإمام الحسين بن علي.



واستمع المشاركون إلى خطب ومحاضرات تناولت العديد من القضايا وفي مقدمتها مناقب الإمام الحسين بن علي وسير أهل البيت مع الدعاء إلى الله بأن يحفظ الله الكويت وأهلها من كل مكروه وسوء.



وفي حسينية عاشور بمنطقة بنيد القار، قال النائب السابق صالح عاشور في تصريحات لـ «الأنباء»: نعزي الجميع بذكرى استشهاد الإمام الحسين سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه «حسين مني وأنا من حسين» كما قال صلى الله عليه وسلم «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة».



وأضاف عاشور: إحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين عام 61 هجرية دليل على محبة الناس للنبي صلى الله عليه وسلم ولأهل البيت، فمن خلال هذه المناسبة يتعلمون دروس الإباء والتضحية والفداء والتسامح والمشاركة ومتابعة قضايا الامة، وجرت العادة في الكويت منذ 300 سنة أن نحيي هذه الشعائر الدينية.



وتابع: هذا العام ولظروف معينة هناك بعض التعليمات من وزارة الداخلية وبعض الضوابط القانونية لحرصها على إقامة الشعائر الدينية ومجالس الإمام الحسين في أجواء من الأمن والطمأنينة، ونشكرهم على اهتمامهم وتفقدهم للمجالس والحسينيات، و«الناس بطبيعتهم لحبهم لإحياء ذكرى الإمام الحسين يتقيدون ويلتزمون بهذه التعليمات، ونتمنى الاستقرار للكويت والسلام والمحبة للجميع».



من جهته، قال خطيب المنبر الحسيني عبدالله ملا هادي ان هناك موانع تمنع الإنسان من الدين ومنها ارتكاب المعاصي والذنوب، حيث جاء رجل لسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يشكو أنه حرم أو منع قيام الليل فقال سيدنا علي إنه رجل منعته ذنوبه.



وشدد ملا هادي على أن الانسان هو الذي يضع نفسه على الطريق الصحيح بطاعته لله أو يبعد نفسه عن الطريق الصحيح بـــذنوبه ومعصيته، فالذنوب تمنع الإنسان من الاستمرارية بالعمل الصالح والمداومة على صلاة الليل.



ولفت إلى ان قيم الإمام الحسين قامت على مبادئ وليست فقط كلمات، داعيا الله عز وجل أن يثبت جميع المؤمنين في تلك الليلة على الطاعة والسير على الطريق الصحيح.