شاركت جمعية المياه الكويتية، ممثلة بالمستشار الفني ورئيس لجنة الاستدامة م.هبة عباس، في أعمال كل من الاجتماع الخامس للجنة الفرعية لذوي العلاقة المتعددين لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في الدول المتأثرة بالنزاعات في المنطقة العربية، والاجتماع الخامس عشر للجنة العربية المعنية بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، وذلك بدعوة من إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي.



وفي هذا السياق، قال مؤسس ورئيس جمعية المياه الكويتية د.صالح المزيني «من الضروري اتباع نهج استباقي لتحقيق أمن مائي مستدام للأجيال القادمة عن طريق تنفيذ مشاريع مائية مبتكرة تدعم الاقتصاد الدائري وإقامة شراكات من شأنها تعزيز الجهود الدولية وبناء العلاقات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال الأمن المائي والعمل المناخي».



من جانبها، قدمت م.هبة عباس عرضا عن أبرز مشاريع الجمعية والتي يمكن تطبيقها على مستوى إقليمي من منطلق تعزيز التكامل والتعاون الإقليمي في قضايا أمن المياه مع التركيز على إنشاء نموذج لمبادرات التعاون المستقبلية واختيار المشاريع الأكثر وعدا بناء على معايير مثل الجدوى، وإمكانات التأثير، والقابلية للتوسع في مجالات التنمية المستدامة الأخرى.



وأضافت م.عباس «قدمت عددا من التوصيات لتعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال أمن المياه يجمع بين الأطر المؤسسية، التعاون الفني، توافق السياسات ومشاركة المجتمع، ومن أبرز هذه التوصيات هي إنشاء برنامج المسرع العربي لأمن المياه، حيث يركز هذا البرنامج على تطوير وتنفيذ مشاريع مبتكرة لأمن المياه في غضون 100 يوم، مما يمكن للدول العربية تحقيق تقدم سريع في أمن المياه، وتعزيز الابتكار، والتعاون، والتنمية المستدامة عبر المنطقة».