

قامت الجمعية الكويتية للوقف الإنساني والتنمية بتوزيع التمور على المحتاجين في السودان وإندونيسيا، وذلك في إطار مشاريعها الخاصة بإطعام الطعام بالمناطق المحتاجة والمنكوبة.



وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية د.نصار العبدالجليل إن مشروع توزيع التمور يهدف إلى تخفيف الجوع عن سكان المناطق التي تشهد صراعات وتعاني من نقص الإمدادات الغذائية، إلى جانب المناطق التي تشهد معدلات مرتفعة في مستوى الفقر. وأضاف العبد الجليل أن مشروع توزيع التمور ينطلق من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بيت لا تمر فيه جياع أهله»، وهو أيضا من الصدقات التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: «تصدق ولو بشق تمرة»، موضحا أن التمور تعتبر أحد الحلول التي من خلالها يتم توفير الغذاء لأفراد الأسر المحتاجة بخاصة الأطفال والنساء وكبار السن، مؤكدا أن الجمعية وزعت 6000 كرتون من التمر لأهلنا في السودان، بما يعادل 48 طنا من التمور.