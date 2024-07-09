عاطف رمضان



وقّعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية العقد الخاص بإنشاء وإنجاز وصيانة أعمال الطرق وشبكات البنية التحتية لـ 6.189 وحدة سكنية في الضواحي N4 ،N6 ،N8 بمشروع مدينة جنوب صباح الأحمد السكنية.



وقالت المؤسسة في بيان صحافي إن قيمة العقد بلغت 78.877.787 دينارا، حيث وقع مع الشركة التي تقدمت بأقل الأسعار. وأشارت المؤسسة إلى أن مدة تنفيذ العقد حددت بـ 900 يوم، كاشفة عن أن المشروع يبعد 80 كيلومترا جنوب مدينة الكويت. وأوضحت أن المشروع يشمل تنفيذ طبقات الاسفلت الأولى والثانية والثالثة السطحية للطرق الفرعية والتجميعية في الضواحي السكنية، إضافة إلى شبكات الأمطار والصرف الصحي والري ومياه المعالجة والمياه العذبة إلى جانب تنفيذ الأعمال المرورية اللازمة في العقد. وزادت: سيجري تنفيذ الأعمال المدنية لشبكات الهاتف وإنارة الطرق وعبارات الكيبلات الكهربائية من خلال العقد، وإنشاء مباني خزانات الري والمحطات الفرعية وفق نماذج مختلفة، علاوة على بناء وإنجاز 288 محطة كهرباء فرعية.



وفي هذا الصدد، يعد هذا العقد هو العقد الثاني لتنفيذ أعمال البنية التحتية للضواحي السكنية للمشروع بعد ان تم توقيع العقد الاول بتاريخ 27/6/2024 لعدد 7623 قسيمة سكنية. وأشارت المؤسسة إلى ان العقد الثالث والاخير لتنفيذ اعمال الطرق الداخلية والبنية التحتية للمتبقي من الوحدات السكنية وعددها 6568 قسيمة سكنية جار دراسة عطاءات المناقصين المتقدمين، ومن المتوقع توقيعه خلال شهر اغسطس المقبل.



.. ومستمرون في استقبال طلبات التخصيص على قسائم «جنوب سعد العبدالله»



عاطف رمضان



أكدت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أنها مستمرة في استقبال طلبات التخصيص على قسائم مشروع جنوب سعد العبدالله، وان خدمة التخصيص من خلال تطبيق سهل الحكومي مستمرة وفق الأولوية التاريخية لأصحاب الطلبات الإسكانية القائمة.



وفيما يتعلق بتوزيعات القسائم السكنية بالمشروع، أضافت «السكنية» أن مجلس إدارتها سينظر آلية تطوير التوزيعات بما يتناسب مع مصلحة المواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية القائمة في اجتماعه المقرر انعقاده الأسبوع المقبل، مبينة أنه سيتم الإعلان عن الآلية بعد انتهاء اجتماع مجلس الادارة، وذلك عبر وسائل الإعلام ومن خلال حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.