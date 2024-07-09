في إطار الجهود المشتركة بين المؤسسات الحكومية، والمنظمات الدولية وشركات القطاع الخاص، نظمت شركة «طلبات»، بالتعاون مع وزارة الداخلية والديوان الوطني لحقوق الإنسان ورشة عمل متميزة، حيث تأتي هذه المبادرة في إطار التزام الأطراف المعنية بتحسين ظروف عمل سائقي التوصيل وسلامتهم وتعزيز الوعي بحقوقهم وواجباتهم، مما يعكس التزاما مشتركا برفع معايير العمل وتحقيق الأمان والرفاهية للجميع.



واستهلت الورشة بمحاضرة قدمها ممثل الديوان الوطني لحقوق الإنسان، حيث سلط الضوء على حقوق السائقين الإنسانية والوظيفية وفقا لقانون العمل الكويتي وشمل النقاش توضيح حقوق العمل الأساسية والضمانات القانونية التي تضمن لهم الحصول على بيئة عمل عادلة وآمنة.



وقدم ممثل وزارة الداخلية شرحا مفصلا عن قانون السير والقواعد المرورية، حيث تم التركيز على أهمية الالتزام بهذه القوانين لضمان سلامة السائقين والمجتمع وشملت النقاشات أهم التحديات التي تواجه السائقين يوميا على الطرق وكيفية التعامل معها بفعالية.



بدوره، قال رئيس قسم الاتصال والشؤون العامة ومسؤولية الشركات في «طلبات الكويت» عبدالله المنصور: تحرص «طلبات» على تنظيم هذه الورش بالتعاون مع الجهات المختصة بشكل دوري، انطلاقا من رغبتها في تعزيز مستوى الوعي المروري بين السائقين لتجنب وقوع المخالفات والحوادث المرورية.



وأضاف المنصور: على الرغم من أن معظم سائقي التوصيل العاملين تحت مظلة طلبات يتبعون لشركائنا من مزودي الخدمات اللوجستية، إلا أننا نعتبر أنه من واجبنا توفير جميع سبل الرعاية والاهتمام لهم.