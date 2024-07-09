يسر فندق هوليداي إن آند سويتس الكويت - السالمية، أحد فنادق مجموعة إنتركونتيننتال العالمية IHG، الإعلان عن تعيين سيف الدين محمد بمنصب المدير العام الجديد للفندق، حيث يتمتع بسجل حافل بالإنجازات في مجال الضيافة والفنادق، حيث يحظى بخبرات عملية وأسلوب قيادي ديناميكي والذي سيكون إضافة مميزة للفندق.



وينضم سيف الدين محمد إلى فندق هوليداي إن آند سويتس الكويت ـ السالمية من فندق سفير الفنطاس حيث شغل منصب المدير العام منذ أغسطس 2012 والذي نجح خلال إدارته بترسيخ مكانة الفندق في السوق الكويتي التنافسي، وقاد استراتيجيات المبيعات والتسويق وإدارة العلامة التجارية لتحقيق إيرادات استثنائية ومكانة مرموقة في السوق، وتميزت فترة إدارته في فندق سفير الفنطاس بالعديد من الإنجازات، بما في ذلك تحقيق موقع ريادي بين الفنادق المتنافسة لسنوات عديدة بالإضافة إلى الحصول على العديد من جوائز استحسانات الضيوف.



في دوره الجديد، سيتولى سيف الدين محمد الإشراف على إدارة فندق هوليداي إن آند سويتس الكويت ـ السالمية، الذي يعتبر وجهة رئيسية تضم 189 غرفة و92 جناحا سكنيا وستة مطاعم متخصصة ومركز لياقة بدنية، بالإضافة إلى 22 قاعة اجتماعات، بالإضافة إلى خدمات واسعة للحفلات والمناسبات حيث ستكون خبرته الواسعة في تطوير استراتيجيات الأعمال والعلاقات مع الضيوف والعملاء والقيادة الفعالة للفريق عاملا حاسما في استمرار الفندق في التميز وتعزيز تجارب النزلاء.



وتمتد مسيرة سيف الدين محمد المهنية لأكثر من عقدين في مجال الضيافة والفنادق، بما في ذلك أدوار قيادية في فنادق ماريوت الكويت وفندق ريتز كارلتون دبي، ويحمل شهادة بكالوريوس في دراسات الأعمال مع تركيز على الاقتصاد من جامعة دمشق، وهو ملتزم ببناء ثقافة التميز وخلق تجارب لا تنسى للنزلاء في فندق هوليداي إن آند سويتس الكويت ـ السالمية.