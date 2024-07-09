في إطار جهوده الرامية إلى توفير بيئة عمل إيجابية، نظم البنك الأهلي الكويتي بطولة البولينغ السنوية لموظفيه، والتي أصبحت بمنزلة مبادرة منتظرة من أجل تعزيز التفاعل بين أعضاء فريق العمل لديه وتأكيد روح التعاون والمشاركة فيما بينهم.



وتعكس هذه البطولة تفاني البنك الأهلي الكويتي المتواصل بالارتقاء بالعمل الجماعي والصداقة بين موظفيه، وقد شكلت منصة للمنافسة الودية بين المشاركين وتأكيد أهمية التعاون داخل البنك.



وبهذه المناسبة، أعربت مدير عام إدارة الموارد البشرية في البنك الأهلي الكويتي عن سعادتها أفراح الأربش، قائلة: «بطولة البولينغ السنوية ليست مجرد بطولة رياضية فحسب، بل باتت منصة دائمة تعكس روح العمل الجماعي والصداقة وأهمية التواصل خارج إطار العمل». وشددت على أهمية البطولة في تأكيد الصورة الإيجابية للبنك بشكل عام، موضحة «تظهر فعالياتنا التزامنا تجاه موظفينا، ونظهر من خلال مثل هذه الأنشطة تفانينا في تعزيز العلاقات القوية وإحداث تأثير إيجابي يتجاوز حدود الخدمات المصرفية والمالية التي نقدمها».



وتماشيا مع مهمته المتمثلة في خلق ثقافة حيوية في مكان العمل، يبذل البنك الأهلي جهودا كبيرة في تنظيم العديد من الفعاليات لتعزيز مشاركة الموظفين وروح الفريق الواحد بينهم، وتأكيد القيم الأساسية للتعاون والشمول لدى البنك.



وقد حظي التركيز المستمر على توفير بيئة عمل إيجابية للموظفين بالاعتراف على مستويات مختلفة، إذ حصل البنك الأهلي مؤخرا على جائزة أفضل مكان عمل في القطاع المصرفي من مؤسسة إنترناشيونال فاينانس العالمية، تقديرا لجهوده المتميزة في خلق بيئة عمل مناسبة ومجزية لموظفيه.