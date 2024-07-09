

كشفت احصائية الإدارة العامة لشرطة النجدة بشأن حملاتها خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 30 يونيو 2024 حتى يوم السبت الموافق 6 يوليو عن تحرير 12404 مخالفات مرورية متنوعة وحجز 21 مركبة في كراج الحجز



واسفرت الحملات ايضا عن ضبط 59 شخصا بحالة غير طبيعية أو حيازة مخدرات او مشروبات كحولية لتتم احالتهم إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.



كما اظهرت الاحصائية توقيف 394 شخصا مطلوبا (جنائي - إلقاء قبض - تغيب - انتهاء إقامة - دون إثبات - سرقة) وضبط متسلل واحد إلى البلاد، وفض 15 مشاجرة وتقديم المساعدة لـ 327 شخصا وإحالة 59 شخصا إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وتحويل 74 مركبة مطلوبة قضائيا إلى جهة الاختصاص.