أعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية عن فوز الروائي الكويتي عبدالله الحسيني بجائزة «غسان كنفاني» للرواية العربية لعام 2024 في دورتها الثالثة عن روايته «باقي الوشم». وعبدالله الحسيني هو كاتب وسيناريست كويتي وعضو في رابطة الأدباء الكويتية وحاصل على بكالوريوس الأدب والنقد من قسم اللغة العربية بجامعة الكويت ويعمل محررا في وكالة «كونا»، وحائز جائزة ليلى العثمان للابداع في القصة والرواية لعام 2018 عن روايته «لو تغمض عينيك».



وبهذه المناسبة، قال وزير الثقافة الفلسطيني عماد حمدان، في مؤتمر صحافي أمس، إن الجائزة تقدير من فلسطين للرواية والروائيين الفلسطينيين والعرب رغم حرب الإبادة المسعورة التي مازال الاحتلال يواصلها بحق الشعب الفلسطيني. وأوضح حمدان أن الوزارة أقرت الجائزة تقديرا للمبدعين الذين يقبضون على الكلمة التي تؤسس للحقيقة الرافضة للتزوير والباحثة عن الحرية والخلاص.



وكانت وزارة الثقافة الفلسطينية قد أعلنت مؤخرا عن الروايات التي وصلت إلى القائمة الطويلة والتي ضمنت 14 رواية لكتاب من 10 دول عربية وبعدها أعلنت عن الروايات التي وصلت إلى القائمة القصيرة والتي ضمت خمس روايات، وهي: «2067» للروائي سعد القرش من مصر و«وجع لابد منه» للروائي عبدالله تايه من فلسطين و«باقي الوشم» للروائي عبدالله الحسيني من الكويت، و«ربيع الإمام» للروائي محمد سيف الرحبي من سلطنة عمان، و«برلتراس» للروائي نصر سامي من تونس.