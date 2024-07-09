تحتفل مدينة تيخوانا الواقعة على الحدود المكسيكية الأميركية، بالذكرى المئوية لطبق محلي حظي بشهرة عالمية هو سلطة سيزر، ابتكر في أحد مطاعم المدينة المكسيكية بحسب معظم المؤرخين.



وابتكرت سلطة سيزر بشكل سريعة على يدي الطاهي الإيطالي سيزار كارديني، الذي افتتح مطعما في تيخوانا خلال عشرينات القرن الفائت.



ويشير مؤرخون محليون إلى أن تاريخ اختراع هذا الطبق يعود إلى الرابع من يوليو 1924 عندما عبر عدد كبير من الأميركيين الحدود للاحتفال بيوم الاستقلال. وفي ظل عدد كبير من الزبائن ونقص في المكونات، وضع الطاهي الإيطالي كل ما تبقى من مكونات في يديه داخل وعاء خشبي. وبعد مرور قرن على ذلك، يواصل مطعم «سيزرز» في تيخوانا، أحد أكثر المطاعم الشهيرة في المدينة، إعداد السلطة بحضور الزبائن وبالطريقة نفسها التي كان يتبعها قبل مائة عام.



ومكونات هذا الطبق ثابتة: الخس وزيت الزيتون والثوم والخردل والفلفل الطازج والصلصة الإنكليزية والليمون الطازج والبيض المسلوق.